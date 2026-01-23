WEF Davos : अमेरिका से टेंशन के बीच यूरोपीय कंपनी ने W सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किया लॉन्च, X को टक्कर देने की तैयारी

Tech News : दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान, यूरोपियन ऑर्गनाइज़ेशन्स ने W नाम के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की घोषणा की। यह प्लेटफॉर्म सख्त EU डेटा प्रोटेक्शन कानूनों को मानता है और अमेरिकी अरबपति एलन मस्क के X प्लेटफॉर्म के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इसे ऐसे वक्त में पेश किया गया है, जब अमेरिका की टैरिफ की धमकियों और ग्रीनलैंड को लेकर तनाव लगातार बढ़ रहा है।

जानकारी के अनुसार, यूरोपियन पार्लियामेंट के 54 सदस्यों के एक ग्रुप ने यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन को एक खुला खत लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, “एलन मस्क के टेकओवर के बाद एल्गोरिदम में बदलाव के कारण X अब पॉलिटिकल कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म के लिए एक खुला और बैलेंस्ड टूल नहीं रहा। यह कोई ‘पब्लिक स्क्वायर’ नहीं है – यह अब एक डीपफेक पोर्नोग्राफी वेबसाइट जैसा लगता है, और खुद मस्क के लिए एक वन-वे ब्रॉडकास्ट सिस्टम है। यूरोपियन कमीशन और नेशनल सरकारों को ऐसे प्लेटफॉर्म पर बातचीत नहीं करनी चाहिए जहां महिलाएं इमेज-बेस्ड सेक्शुअल हिंसा के जोखिम के बिना बहस में हिस्सा नहीं ले सकतीं।” जिसके बाद नए डब्ल्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की घोषणा की गयी है।

बताया जा रहा है कि हाल ही में eBay में चीफ़ प्राइवेसी ऑफिसर की नौकरी छोड़ने वाली एना ज़ाइटर W में CEO के तौर पर शामिल होंगी। उन्होंने लिंक्डइन पर इस प्लेटफ़ॉर्म के लॉन्च की घोषणा की। wsocial.eu साइट अभी सिर्फ़ शुरुआती टेस्टर्स के लिए खुली है, और इसे एक्सेस करने के लिए आपको एक कोड चाहिए। फ़िलहाल, इस सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के लिए कोई ऐप उपलब्ध नहीं है। यह पता चला है कि W यह पक्का करने के लिए आइडेंटिफ़िकेशन और फ़ोटो वैलिडेशन की ज़रूरत होगी कि इसके यूज़र्स इंसान हैं और वे वही हैं जो वे होने का दावा करते हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस नए सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को बनाने की पहल को एक एडवाइज़री बोर्ड और पूर्व मंत्रियों और बिज़नेस प्रतिनिधियों का सपोर्ट है, जो मुख्य रूप से स्वीडन से हैं। कहा जाता है कि W का मतलब “वी” (We) है। वहीं, W बनाने वाले पहले V का मतलब वैल्यूज़ है, और दूसरे का मतलब वेरिफ़ाइड है। यह बताया गया है कि इस प्लेटफ़ॉर्म का डेटा यूरोप में यूरोपीय कंपनियों द्वारा डिसेंट्रलाइज़्ड तरीके से होस्ट किया जाएगा। यह प्लेटफ़ॉर्म गलत जानकारी से लड़ने पर फ़ोकस करेगा।