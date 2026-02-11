Video-स्टारलिंक स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री के लिए है एक गेम चेंजर,अंटार्कटिका में मशहूर “आइस वॉल” को पहली बार किया गया लाइव स्ट्रीम !

  1. हिन्दी समाचार
क्या किसी व्यक्ति ने अंटार्कटिका (Antarctica) की मशहूर "बर्फ की दीवार" (Ice Wall) का लाइव-स्ट्रीम देखने के लिए एलन मस्क के स्वामित्व वाले स्टारलिंक इंटरनेट (Starlink Internet) का इस्तेमाल किया? यह सवाल तब उठा जब अरबपति एलन मस्क ने 10 फरवरी को X पर एक वीडियो साझा किया।

मुंबई : क्या किसी व्यक्ति ने अंटार्कटिका (Antarctica) की मशहूर “बर्फ की दीवार” (Ice Wall) का लाइव-स्ट्रीम देखने के लिए एलन मस्क के स्वामित्व वाले स्टारलिंक इंटरनेट (Starlink Internet) का इस्तेमाल किया? यह सवाल तब उठा जब अरबपति एलन मस्क ने 10 फरवरी को X पर एक वीडियो साझा किया। अपने पोस्ट में, मस्क ने दावा किया कि अंटार्कटिका (Antarctica)  में कथित तौर पर “बर्फ की दीवार” दिखाने वाला वायरल वीडियो स्टारलिंक का उपयोग करके लाइव-स्ट्रीम किया गया था। उनके पोस्ट में लिखा था कि यह वीडियो अंटार्कटिका (Antarctica)  से लाइव-स्ट्रीम (Live-Stream) किया गया था।

गौरतलब है कि एलन मस्क (Elon Musk) की यह प्रतिक्रिया लेबनानी-ऑस्ट्रेलियाई उद्यमी मारियो नौफल (Lebanese-Australian entrepreneur Mario Noufal) द्वारा साझा किए गए एक पिछले पोस्ट के जवाब में आई है। आज सुबह मारियो नौफल (Mario Noufal) ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि स्टारलिंक की बदौलत, अंटार्कटिका की मशहूर “बर्फ की दीवार” (Ice Wall) को लाइव-स्ट्रीम (Live-Stream)  करने वाला पहला व्यक्ति बन पाया है। नौफल ने वीडियो को “अद्भुत” बताते हुए कहा, “स्टारलिंक स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री (Starlink Streaming Industry) के लिए गेम चेंजर है। अब हम ऐसी जगहें देख सकते हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई थीं। हालांकि एलन मस्क (Elon Musk) और मारियो नौफल (Mario Noufal) का यह दावा सच लगता है, पूरी सच्चाई जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें।

वायरल क्लिप की जांच करने पर पता चला कि बर्फ की दीवार का वीडियो अंटार्कटिका से नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिका के एक क्षेत्र पेटागोनिया से लाइव स्ट्रीम किया गया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वीडियो के निर्माता को स्पष्ट रूप से यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह पेटागोनिया से लाइव स्ट्रीम कर रहा है। व्यापक रूप से प्रसारित वीडियो में निर्माता को यह कहते हुए सुना जा सकता है, “पेटागोनिया वास्तव में सबसे खूबसूरत परिदृश्य है जो मैंने कभी देखा है।”

बर्फ की दीवार के वायरल वीडियो में तारीख और समय भी दिया गया है, जो 8 फरवरी का है। हमें इस वीडियो का मूल वीडियो भी मिला। यह वीडियो “आइस पोसाइडन” नाम के एक स्ट्रीमर द्वारा लाइव स्ट्रीम किया गया था, जिसका असली नाम पॉल डेनिनो है। मूल लाइव स्ट्रीम वीडियो यहां उपलब्ध है और इसे “दुनिया के अंत तक नाव” कैप्शन के साथ साझा किया गया था। पॉल डेनिनो ने “नाव की सवारी” के बाद की एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर भी साझा की।

दक्षिण अमेरिका में ‘दुनिया के अंत तक नाव यात्रा’ के बाद स्ट्रीमर आइस पोसीडॉन

इसलिए, यह दावा कि बर्फ की दीवार का वीडियो स्टारलिंक इंटरनेट का उपयोग करके अंटार्कटिका से लाइव स्ट्रीम किया गया था, सच नहीं है। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, यह वीडियो, जिसका अंटार्कटिका से कोई संबंध नहीं है, दक्षिण अमेरिका के एक क्षेत्र, पेटागोनिया से “आइस पोसीडॉन” नामक स्ट्रीमर द्वारा स्ट्रीम किया गया था। एलोन मस्क और मारियो नौफल द्वारा किया गया यह दावा झूठा साबित हुआ है।

