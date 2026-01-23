अगले 5 सालों में संपूर्ण मानव जाति से ज्यादा बुद्धिमान होगा AI, दावोस सम्मेलन में एलन मस्क की बड़ी भविष्यवाणी

दावोस। टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क (Elon Musk, CEO of Tesla and SpaceX) ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) में एआई (AI) के भविष्य को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंसानों की ‘सामूहिक बुद्धिमत्ता’ यानी पूरी मानव जाति (Humanity) के ज्ञान से भी आगे निकल सकती है। उन्होंने यह बात ब्लैकरॉक के चेयरमैन और सीईओ लॉरेंस फिंक (Lawrence Fink, Chairman and CEO of BlackRock) के साथ बातचीत में कही। मस्क ने बताया कि कंप्यूटिंग ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है और एआई (AI) आधारित सिस्टम धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था में शामिल हो रहे हैं।

कब तक होगा यह बड़ा बदलाव?

मस्क ने बताया कि सुपर-ह्यूमन इंटेलिजेंस (Superhuman Intelligence) की दिशा में बदलाव इसी दशक में बहुत तेज रफ्तार से होगा। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक या अगले साल तक ऐसा एआई आ सकता है जो किसी एक इंसान से ज्यादा समझदार हो और आज से करीब 5 साल बाद, एआई (AI) पूरी मानवता से भी ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है।

ह्यूमनॉइड रोबोट्स और टेस्ला ऑप्टिमस

मस्क ने बताया कि सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं, रोबोटिक्स में भी तेजी से प्रगति हो रही है। टेस्ला का ह्यूमनॉइड रोबोट ‘ऑप्टिमस’ (Optimus) पहले ही फैक्ट्रियों में छोटे-मोटे काम करना शुरू कर चुका है। मस्क के अनुसार, आने वाले समय में ह्यूमनॉइड रोबोट्स (Humanoid Robots) का विकास और भी तेजी से होगा।

आम लोगों तक कब पहुंचेंगे ये रोबोट?

मस्क और लॉरेंस फिंक (Lawrence Fink) के अनुमान के मुताबिक, ये रोबोट जल्द ही फैक्ट्री से बाहर निकलकर आम ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध हो सकते हैं। पहले ये फैक्ट्रियों में ज्यादा जटिल काम सीखेंगे, फिर कंपनी इन्हें आम लोगों को बेचना शुरू कर सकती है।

सुरक्षा सबसे जरूरी

मस्क ने कहा कि रोबोट्स को बाजार में लाने से पहले उनकी सुरक्षा और भरोसेमंद होने पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। जब तक रोबोट बहुत सुरक्षित, विश्वसनीय और काम में सक्षम साबित नहीं हो जाते, तब तक इन्हें आम लोगों के लिए नहीं उतारा जाएगा। उन्होंने इसकी तुलना टेस्ला कारों में सॉफ्टवेयर के विकास से की और कहा कि आगे चलकर आप रोबोट्स को भी ‘लगभग कोई भी काम’ करने के लिए कह सकेंगे।