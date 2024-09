Stretch Masks in Pregnancy: प्रेगनेंसी के दौरान इन टिप्स को करें फॉलो, स्ट्रेच मार्क्स या लूज स्किन का नही करना पड़ेगा सामना

Take care of Yourself like this During Pregnancy: मां बनना हर महिला के लिए एक अलग एक्सपीरियंस है, इस दौरान हर महिला में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं. वहीं प्रेग्नेंसी का समय हर महिला के लिए खास होता है, लेकिन इस दौरान कई बदलाव होते हैं और सावधानी रखना बहुत जरूरी होता है.

जैसे-जैसे प्रेग्नेंसी के महीने बढ़ते हैं, शरीर में वेट गेन और त्वचा में खिंचाव बढ़ने लगता है. खासकर बेली की स्किन पर स्ट्रेच मार्क्स बनने लगते हैं और त्वचा ढीली हो सकती है, जिससे महिलाओं को परेशानी हो सकती है. स्ट्रेच मार्क्स से बचने के लिए आप कुछ सरल उपाय अपना सकती हैं.

पानी की कमी न होने दें

प्रेग्नेंसी के दौरान भरपूर मात्रा में पानी पीना बेहद जरूरी है। इससे त्वचा अंदर से हाइड्रेट रहती है और ड्राइनेस कम होती है, जिससे स्ट्रेच मार्क्स की संभावना घटती है। पानी की कमी पूरी करने के लिए कोकोनट वाटर, और रसीले फलों को अपनी डाइट में शामिल करें।

त्वचा में नमी बनाए रखें

स्ट्रेच मार्क्स से बचने के लिए त्वचा में नमी बनाए रखना बहुत जरूरी है। पहली तिमाही से ही त्वचा पर कैस्टर ऑयल लगाना शुरू करें। इसके अलावा, नारियल तेल, रोजहिप ऑयल, और जैतून के तेल से मसाज भी करें। ये ऑयल्स त्वचा को हाइड्रेट रखते हैं और पहले से मौजूद दाग-धब्बों को भी कम करते हैं।

क्रीम या लोशन का इस्तेमाल करें

अगर आप ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हैं, तो विटामिन ई और हाइलूरोनिक एसिड युक्त लोशन या क्रीम का उपयोग कर सकती हैं। ये त्वचा में नमी बनाए रखने में मदद करते हैं। लेकिन, इन्हें इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इन प्रोडक्ट्स में मौजूद सामग्री आपके लिए सुरक्षित है।

खुजलाने से बचें

जैसे-जैसे बेबी ग्रो करता है, वजन बढ़ता है और त्वचा में खिंचाव होता है, जिससे खुजली की समस्या बढ़ सकती है। इस दौरान नाखूनों से खुजलाने के बजाय, एक मुलायम कपड़े से धीरे-धीरे त्वचा को सहलाएं। नाखूनों से खुजलाने से स्ट्रेच मार्क्स और गहरे हो सकते हैं।