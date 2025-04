These things keep the kidney healthy: अपनी डाइट में शामिल करें ये चीजें, हमेशा हेल्दी रहेगी किडनी, बीमारियों से रहेंगे दूर

These things keep the kidney healthy: किडनी हमारे शरीर का जरुरी अंग है, जो खून को फिल्टर करने, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और शरीर के पानी और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बनाएं रखने में मदद मिलती है। अगर किडनी में किसी प्रकार की दिक्कत हो जाए या खराब हो जाय तो इसका असर धीरे धीरे पूरे शरीर में दिखाई देने लगता है।

इसलिए किडनी को हेल्दी रखने के लिए खान पान पर ध्यान देना बेहद जरुरी है। हेल्दी डाइट लेने से किडनी को हेल्दी रखा जा सकता है। आज हम आपको उन चीजों के बारे में बताने जा रहे है जिसका सेवन करने से किडनी को हेल्दी रखा जा सकता है। अदरक में सूजन कम करने वाले गुण होते है इसमें मौजूद गुण संक्रमण से लड़ने में प्रभावी हो सकता है।

सेब का सेवन किडनी के लिए फायदेमंद हो सकता है। सेब में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है। इसका सेवन ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है।

इसके अलावा किडनी को हेल्दी रखने में बेरीज भी फायदेमंद होती है। बेरीज में एंटीऑक्सीडेंट्स पाये जाते है जो किडनी की कोशिकाओं को नुकसान होने से बचाते है।

लौकी में पानी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो किडनी को डिटॉक्स करने में मदद करती है। लौकी किडनी को डिटॉक्स करने में मदद करती है। साथ ही यूरिन प्रोडक्शन को भी बढ़ाती है और किडनी को साफ रखती है। इसके अलावा फूल गोभी और नारियल पानी का सेवन भी किडनीको हेल्दी रखने में मदद करता है।