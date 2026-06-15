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पहली कक्षा के छात्र से कुकर्म, आरोपी पड़ोसी गिरफ्तार

भोपाल पुलिस ने पहली कक्षा के मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म करने वाले पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया है। उस व्यक्ति पर आरोप है कि उसने बच्चे को खाने की चीज देने का लालच देकर उसे अपने पास बुलाया और इस घिनौने काम को अंजाम दिया था। इसके अलावा आरोपी ने किसी को बताने पर उसके हाथ-पैर काटने की धमकी भी दी थी।

By Sushil Sah 
Updated Date

भोपाल शर्मसार: भोपाल पुलिस ने पहली कक्षा के मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म करने वाले पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया है। उस व्यक्ति पर आरोप है कि उसने बच्चे को खाने की चीज देने का लालच देकर उसे अपने पास बुलाया और इस घिनौने काम को अंजाम दिया था। इसके अलावा आरोपी ने किसी को बताने पर उसके हाथ-पैर काटने की धमकी भी दी थी।

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घटनाक्रम और पुलिस कार्रवाई

आरोपी ने पीड़ित बच्चे को कोई खाने की वस्तु देने के बहाने अपने पास बुलाया। इसके बाद उसने बच्चे के साथ गलत काम किया और मुंह खोलने पर गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाने यानी की हाथ—पैर काटने की धमकी भी दी थी।

परिजनों को जानकारी

बच्चे की हालत बिगड़ने या डरा हुआ होने पर जब घरवालों को इस बात का पता चला, तो उन्होंने तुरंत पुलिस से संपर्क कर इस घटना के बारे में बताया। शिकायत दर्ज होते ही भोपाल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया और उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट जैसे सख्त कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल स्थानीय पुलिस इसके आगे की कार्रवाई कर रही है।

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