INDIA गठबंधन की रैली पर सुधांशु त्रिवेदी का तीखा प्रहार यह ‘परिवार बचाओ, भ्रष्टाचार छुपाओ’ रैली

नई दिल्ली। विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ की रैली पर भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी (Sudhanshu Trivedi) ने कहा कि यह ‘लोकतंत्र बचाओ’ रैली नहीं है, बल्कि असल में यह ‘परिवार बचाओ, भ्रष्टाचार छुपाओ’ रैली है। उन्होंने विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि आज सभी राम विरोधी रामलीला मैदान (Ramlila Maidan) में एकत्र हो रहे हैं।

