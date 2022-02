Heart Surgery के बाद Sunil Grover इस इस दिन होंगे डिस्चार्ज, Simi Grewal ने किया ट्वीट

मुंबई: बॉलीवुड फेमस एक्टर सुनील ग्रोवर (Sunil Grover) को हार्ट में दिक्कत के चलते मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टिट्यूट (Asian Heart Institute) में भर्ती कराया गया था। बुधवार को सुनील ग्रोवर (Sunil Grover) की हार्ट सर्जरी हुई।

जैसे ही यह खबर आई, फैंस टेंशन में आ गए और उनके जल्द ठीक होने की दुआ मांगने लगे। 44 वर्षीय सुनील ग्रोवर की अब हालत में सुधार है और जल्द ही डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, सोर्स ने बताया कि सुनील ग्रोवर अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और ठीक हैं। उन्हें एक-दो दिन में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल (covid protocol) के कारण किसी को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं है।



हालांकि सुनील ग्रोवर (Sunil Grover) के एक रिश्तेदार यहां मौजूद हैं और उनके परिवार को लगातार हेल्थ अपडेट (Covid protocol) दी जा रही है।

वहीं सुनील ग्रोवर (Sunil Grover) के एक को-स्टार ने भी बताया कि ऐक्टर ठीक हो रहे हैं और जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। ऐक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल को भी जब यह खबर मिली तो उन्हें शॉक लगा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ‘मैं जानकर शॉक्ड हूं कि सुनील ग्रोवर (Sunil Grover) की हार्ट सर्जरी हुई।

Am shocked that @WhoSunilGrover has had heart surgery. Filling our hearts with laughter & joy..at the cost of his own.💔.. I pray he recovers fast..🙏 He has a formidable talent..& I'm a huge fan!!

— Simi Garewal (@Simi_Garewal) February 2, 2022