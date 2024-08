NCP ने शिंदे कैबिनेट छोड़ने की दी धमकी, अजित पवार गुट बोला-या तो तानाजी रहेंगे या फिर हम

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और शिंदे गुट के नेता तानाजी सावंत (Tanaji Sawant) के बयान से सूबे में नया सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। सावंत ने कहा कि कैबिनेट की बैठकों के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के मंत्रियों के साथ बैठने पर उन्हें उल्टी आती है।

स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत (Health Minister Tanaji Sawant) के इस बयान पर अजित पवार की पार्टी एनसीपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कहा कि तानाजी सावंत (Tanaji Sawant) को मंत्री पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। एनसीपी के प्रवक्ता उमेश पाटिल (NCP spokesperson Umesh Patil) ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि या तो वह (Tanaji Sawant) बने रहें या एनसीपी। अगर उन्हें नहीं हटाया जाता है, तो हमें महायुति कैबिनेट से हट जाना चाहिए। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार (National President Ajit Pawar) और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं से अनुरोध करता हूं कि वे मंत्रिमंडल से हट जाएं।

हम सत्ता के लिए बेचैन नहीं हैं : एनसीपी

उन्होंने कहा कि तानाजी सावंत (Tanaji Sawant) ने जो कहा उसे सुनने से बेहतर है कि हम सत्ता से बाहर हो जाएं। हम सत्ता के लिए बेचैन नहीं हैं, तानाजी सावंत (Tanaji Sawant) की वजह से एनसीपी महागठबंधन में नहीं है। सावंत आज महागठबंधन के कारण मंत्री बने हैं, लेकिन अगर वे इस तरह से बात करने जा रहे हैं, तो मैं पार्टी नेतृत्व से अनुरोध करता हूं कि इससे बाहर निकलना बेहतर होगा। वहीं एनसीपी के विधायक अमोल मिटकरी ने कहा कि अब एनसीपी महागठबंधन में घटक दलों की तरफ से किए जा रहे अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकती।

तानाजी सावंत ने क्या कुछ कहा?

