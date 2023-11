Tecno Spark Go 2024: आठ हजार के इस फोन में मिलेंगे आईफोन वाले फीचर्स, भारत में जल्द होगा लॉन्च

Tecno Spark Go 2024: टेक्नो ऐसे स्मार्टफोन जारी करने के लिए जाना जाता है जो कम कीमत में ज्यादा फीचर वाले होते हैं। ऐसे में कंपनी अब एंट्री-लेवल सेगमेंट के खरीदारों के लिए एक नए स्मार्टफोन Tecno Spark Go 2024 को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। अमेजन इंडिया द्वारा शेयर किए गए टीजर के मुताबिक, Tecno Spark Go 2024 जल्द ही भारत में लॉन्च होगा।