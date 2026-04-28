Telangana Murder Case : चिकन न बनने पर भड़के पति ने पत्नी को दरांती गर्दन पर वार कर उतारा मौत के घाट, कामारेड्डी में हुई घटना

कामारेड्डी। तेलंगाना (Telangana) के कामारेड्डी जिले (Kamareddy District) से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मामूली घरेलू विवाद ने खौफनाक मोड़ ले लिया है। रात के खाने को लेकर शुरू हुआ झगड़ा इतना बढ़ गया कि पत्नी ने कथित तौर पर पति की जान ले ली। पुलिस ने आरोपी लक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे अदालत में पेश किया जाएगा। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत केस दर्ज किया गया है।

खाने को लेकर शुरू हुआ विवाद, बना जानलेवा

जानकारी के मुताबिक, यह घटना शनिवार रात करीब 9 बजे की है। मृतक की पहचान 28 वर्षीय कोडंडम शिवाजी (Kodandam Shivaji) के रूप में हुई है, जो स्क्रैप का काम करता था। बताया जा रहा है कि शिवाजी ने अपनी पत्नी लक्ष्मी से चिकन न बनाने को लेकर झगड़ा शुरू किया। शुरुआत में परिवार के कुछ सदस्य मौके पर पहुंचे और दोनों को समझाकर मामला शांत करा दिया। लेकिन उनके जाने के बाद विवाद फिर से भड़क उठा।

गुस्से में किया जानलेवा हमला

झगड़ा बढ़ने पर लक्ष्मी ने घर में रखी दरांती (हंसिया) उठाई और शिवाजी के गर्दन पर वार कर दिया। हमले के बाद वह जमीन पर गिर पड़ा और सिर में गंभीर चोट लगने के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, अत्यधिक खून बहने से शिवाजी ने दम तोड़ दिया।

परिवार में पहले भी होते थे विवाद

मृतक के बड़े भाई की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बताया गया है कि शिवाजी और लक्ष्मी की शादी करीब छह साल पहले हुई थी और उनकी दो बेटियां हैं।परिजनों के अनुसार, दोनों के बीच पहले भी अक्सर घरेलू विवाद होते रहते थे और कई बार परिवार के बुजुर्गों को बीच-बचाव करना पड़ा था।