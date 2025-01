कांग्रेस मुख्यालय का आज से बदल गया पता, सोनिया गांधी ने नए मुख्यालय ‘इंदिरा भवन’ 9-A कोटला मार्ग का किया उद्घाटन

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी (Congress Party) के नए मुख्यालय का आज उद्घाटन हो गया है। सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने पार्टी के नए दफ्तर का उद्घाटन किया है। इसके बाद अब पार्टी का नया पता बदलकर 9A कोटला रोड (9-A Kotla Road) हो गया है। इससे पहले कांग्रेस का मुख्यालय 24 अकबर रोड (Congress Headquarters 24 Akbar Road) पर था।

कांग्रेस के नए AICC मुख्यालय का नाम ‘इंदिरा भवन’ (New AICC Headquarters of Congress is ‘Indira Bhawan’) है। कहा जा रहा है कि इस दफ्तर को 252 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (President Mallikarjun Kharge), सोनिया गांधी (Sonia Gandhi), राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और कई अन्य बड़े नेताओं की उपस्थिति में नए मुख्यालय में पार्टी का झंडा फहराया गया।

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि मैं पार्टी के सभी लोगों को बधाई देता हूं कि हमें नया हेडरक्वार्टर मिला है। ये कोई साधारण बिल्डिंग नहीं है बल्कि ये इमारत मेहनत और बलिदान का नतीजा है। कांग्रेस के नए दफ्तर के ग्राउंड फ्लोर पर बाईं तरफ हाई टेक प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम तैयार किया गया है। नई इमारत के बिल्कुल बीच में रिसेप्शन है, जिसके ठीक पीछे कैंटीन बनाई गई है। इमारत के बाईं तरफ कांग्रेस के मीडिया प्रभारी का दफ्तर होगा। इसके साथ ही टीवी डिबेट के लिए छोटे-छोटे साउंडप्रूफ चैंबर बने हुए हैं। इसके बगल में पत्रकारों और कैमरापर्सन के लिए सिटिंग रूम भी बनाए गए हैं।

इमारत की पहली मंजिल पर बाईं तरफ विशेष कार्यक्रमों के लिए हाईटेक ऑडिटोरियम बनाया गया है। इसके साथ ही किसान विभाग, डेटा डिपार्टमेंट जैसे कई विभाग बनाए गए हैं। इमारत की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिलों पर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) के अधिकारियों के ऑफिस होंगे। पांचवी मंजिल पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी का दफ्तर होगा। इस मंजिल के बीचो-बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (President Mallikarjun Kharge) का ऑफिस होगा।

कांग्रेस के नए मुख्यालय में पार्टी के इतिहास को बयां करती तस्वीरें लगी हुई हैं, जिनमें उन नेताओं की तस्वीरें भी हैं, जिनके गांधी परिवार से मतभेद रहे हैं या जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है। इनमें नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी, प्रणब मुखर्जी और गुलाम नबी आजाद शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक, प्रियंका गांधी ने इन तस्वीरों के तैयार कराने में अहम भूमिका निभाई है और पार्टी के नए दफ्तर को आधुनिक होने के साथ-साथ ऐतिहासिक लुक देने में मदद की है।

अकबर रोड पर कब बना मुख्यालय?

1977 के लोकसभा चुनावों में पार्टी की हार के बाद लुटियंस दिल्ली में 24, अकबर रोड बंगले को AICC मुख्यालय में बदल दिया गया था। अकबर रोड बंगले में एक समय सर रेजिनाल्ड मैक्सवेल भी रहा करते थे।