लखनऊ में स्थापित हो रहे एग्री मॉल में किसान सीधे अपने फल, सब्जियों की कर सकेंगे बिक्री : सीएम योगी

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में सोमवार को सरकारी आवास पर राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद (State Agricultural Produce Market Council) के संचालक मण्डल की 168वीं बैठक (168th meeting of the Board of Directors) सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने किसानों के हितों के संरक्षण के लिए विभिन्न दिशा-निर्देश दिए गए।