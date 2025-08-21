The Ba***ds of Bollywood Aryan Khan: पापा यहां हैं, बैकअप के लिए…’ The Ba***ds of Bollywood के प्रीव्यू लॉन्च पर घबराए आर्यन खान

बॉलीवुड के किंग शाहरूख खान के बड़े बेटे आर्यन खान इन दिनों अपनी आने वाली सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ को लेकर चर्चाओं में बने हैं। बीते दिन मुंबई में उनके डेब्यू सीरीज का प्रीव्यू लॉन्च था। जिसमें अपने बेटे को सपोर्ट करने के लिए शाहखान खान और गौरी खान दोनों पहुंचे हुए थे। इसके अलावा सीरीज की पूरी स्टार कास्ट भी प्रीव्यू लॉन्च पर पहुंची। इस दौरान आर्यन खान काफी नर्वस हो गए उन्होने इस फीलिंग के बारे में लोगों को खुलकर बताया। यहीं नहीं उन्होने पापा शाहरुख के लिए प्यार को भी दिखाया। उन्होंने कहा कि अगर उनसे यहां कुछ गलती हो भी गई तो बैकअप के लिए उनके पापा यहां हैं। चलिए जानते हैं कि प्रीमियर लॉन्च पर आर्यन खान ने क्या कहा।

‘पापा यहां हैं, बैकअप के लिए…’

‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के प्रीव्यू लॉन्च में स्टेज पर आते ही आर्यन खान ने कहा कि वह बहुत ही ज्यादा घबराए हुए हैं। उन्होंने इस इवेंट में स्पीच देने के लिए दो दिन और तीन रात प्रेक्टिस की है। उन्होंने कहा कि मैं पिछले दो दिन और तीन रात से इस स्पीच की प्रेक्टिस कर रहा हूं। इसके लिए मैंने इस स्पीच को टेलीप्रॉम्प्टर से लेकर छोटे-छोटे नोट्स बनाकर प्रेक्टिस की है। खैर अगर मैं कोई गलती भी करूं तो पापा यहां हैं, बैकअप के लिए…। इस दौरान उन्होंने मजाक करते हुए मां गौरी खान को उनकी सीरीज प्रोड्यूस करने के लिए धन्यवाद कहा है।

4 साल की कड़ी मेहनत

वहीं, सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ की बात करते हुए आर्यन खान ने कहा कि इस शो का उद्देश्य सिर्फ लोगों का भरपूर मनोरंजन करना है। इस सीरीज के लिए उन्होंने 4 साल की कड़ी मेहनत की है। हजारों टेक के बाद आखिरकार यह शो तैयार हो पाया है।

बॉबी ने आर्यन खान की तारीफ

‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में बॉबी देओल भी हैं। वे भी सीरीज की प्रिव्यू लॉन्च पर पहुंचे। यहां उन्होंने आर्यन खान की खूब तारीफ की। ‘एनिमल’ स्टार ने कहा कि उन्होंने आर्यन को बचपन से बड़े होते हुए देखा है। इस दौरान उन्हें लगा कि उनमें कुछ तो जादू है, मानो वह दुनिया जीतने के लिए तैयार है। जब उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, तो उन पर यही विश्वास था।