अंजलि राघव को गलत तरीके से छूने पर पवन सिंह की बढ़ीं मुश्किलें, भोजपुरी स्टार को राज्य महिला आयोग ने थमाया नोटिस

नई दिल्ली। भोजपुरी स्टार पवन सिंह (Bhojpuri Star Pawan Singh) की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। हरियाणवी अभिनेत्री अंजलि राघव (Haryanvi Actress Anjali Raghav) की ओर से पवन सिंह (Pawan Singh) पर एक कार्यक्रम के दौरान गलत तरीके से छूने के मामले की शिकायत पर हरियाणा महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने पवन सिंह (Pawan Singh) को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल को फरीदाबाद में आयोग के कार्यालय में पेश होने को कहा है।

हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया (Haryana Women’s Commission Chairperson Renu Bhatia) ने कहा कि शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। दो अप्रैल को अंजलि व पवन सिंह (Pawan Singh) दोनों को पूछताछ के लिए फरीदाबाद बुलाया गया है। आयोग को दी गई शिकायत में अंजलि राघव की ओर से बताया गया कि ये मामला अगस्त 2025 का है। उस दौरान अंजलि लखनऊ में एक कार्यक्रम में शामिल पहुंची थी।

आरोप है कि स्टेज पर पवन सिंह (Pawan Singh) ने अंजलि को गलत तरीके से छुआ। इसको लेकर वीडियो भी वायरल हुई थी। अंजलि राघव (Anjali Raghav) ने इसे लेकर विरोध भी जताया था और बाद में दोनों पक्षों में बातचीत के बाद मामला शांत हो गया था। अब फिर से अंजलि ने मामले को लेकर महिला आयोग को शिकायत देकर न्याय की मांग की है। शिकायत में भोजपुरी स्टार पवन सिंह (Bhojpuri Star Pawan Singh) पर बिना मर्जी छूने और वीडियो वायरल कराने का आरोप लगाया गया है।