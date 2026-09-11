असम की नगांव लोकसभा सीट के लिए बीजेपी ने पूर्व आईएएस अधिकारी देवाशीष शर्मा को घोषित किया अपना उम्मीदवार

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने शुक्रवार को असम की नगांव लोकसभा सीट (Assam’s Nagaon Lok Sabha Seat) के लिए पूर्व आईएएस अधिकारी देवाशीष शर्मा (Former IAS officer Debasish Sharma) को अपना उम्मीदवार घोषित किया। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, मुस्लिम-बहुल इस निर्वाचन क्षेत्र में 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा कांग्रेस के दो बार के पूर्व सांसद प्रद्युत बोरदोलोई (Former MP Pradyut Bordoloi) के इस्तीफे के बाद की गई थी।

बोरदोलोई ने 2026 के विधानसभा चुनावों में गुवाहाटी की दिसपुर सीट से भाजपा (BJP) के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। नगांव के डिप्टी कमिश्नर (DC) रहे शर्मा ने बीते 3 सितंबर को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ली और 8 सितंबर को भाजपा में शामिल हो गए।

4 सितंबर को कांग्रेस के धुबरी सांसद रकीबुल हुसैन (Dhubri MP Rakibul Hussain) ने असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर मांग की थी कि नगांव डीसी के तौर पर शर्मा के कार्यकाल के दौरान लिए गए विभिन्न फैसलों की समीक्षा की जाए और उनके खिलाफ शिकायतों पर उचित कार्रवाई हो। यह पत्र हुसैन द्वारा 26 और 30 अगस्त व 3 और 4 सितंबर को दर्ज कराई गई शिकायतों के बाद लिखा गया था।

अपने पत्र में हुसैन ने लिखा कि डीसी और जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान शर्मा ने चुनाव प्रशासन के अहम और संवेदनशील पहलुओं की देखरेख की थी, जिनमें ईवीएम प्रबंधन, मतदान से जुड़ी व्यवस्थाएं, कर्मचारियों की तैनाती, मतदान केंद्रों की तैयारी और परिवहन व्यवस्था शामिल थी।

धुबरी सांसद ने अपने पत्र में लिखा कि ‘इसलिए, आगामी उपचुनाव की निष्पक्षता और शुचिता बनाए रखने के लिए उनके कार्यकाल के दौरान जारी चुनाव-संबंधी सभी निर्देशों और फैसलों की समीक्षा और जांच करना बहुत ज़रूरी है। हाल ही में असम कांग्रेस अध्यक्ष और जोरहाट सांसद गौरव गोगोई ने भी मांग की थी कि भारत चुनाव आयोग, डीसी-सह-डीईओ के तौर पर शर्मा के कार्यकाल और कथित वित्तीय अनियमितताओं की स्वतंत्र और समयबद्ध जांच का आदेश दे। भाजपा के अलावा, केवल तृणमूल कांग्रेस ने ही नगांव उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार अब्दुल सलाम के नाम की घोषणा की है।