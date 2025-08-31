रामनगरी में अर्धनग्न हालत में खेतों में मिला युवती का शव, परिजनों ने प्रेमी पर दर्ज कराया हत्या का मुकदमा

  1. हिन्दी समाचार
राम की नगरी अयोध्या में रविवार को एक युवक का शव अर्धनग्न हालत में में मिला। युवती का शव गांव के बाहर खेतों में पड़ा मिला था और उसकी ही सलवार से उसका गला में फंदा बना हुआ था। परिजनों की तहरीर पर युवती के प्रेमी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं ग्रामीणों ने दुष्कर्म की भी आशंका जताई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुट गए है।

रामनगरी अयोध्या से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक युवती का शव उसके गांव के बाहर खेत में अर्धनग्न हालत में मिला है। घटना कैंट क्षेत्र के पलिया शाहाबादी गांव का है। जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह पलिया शाहाबादी गांव निवासी सत्तू धान के खेत में सिंचाई के लिए गया था। इस दौरान उसने देखा की राम मूरत निषाद के धान के खेत के बगल एक युवती का अर्धनग्न हाल में शव पड़ा हुआ है। मृतका उसी के गांव की थी इसलिए वह उसको पहचान गया और मामले की जानकारी उसके परिवार और पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। मृतका का सलवार उसके गले में कसा हुआ मिला है। जिस कारण आशंका जताई जा रही है कि इसी सलवार से गला घोटकर उसकी हत्या की गई है। उधर, स्थानीय लोग दुष्कर्म किए जाने की भी आशंका जता रहे हैं।
प्रकरण में शिकायत पर कैंट पुलिस ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है।

