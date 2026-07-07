कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाईं...सीएम योगी ने साधा निशाना

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को प्रतापगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने ₹384 करोड़ की 111 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा, हर तबके को विकास की योजनाओं के साथ जोड़ने एवं प्रत्येक बहन-बेटी के सम्मान हेतु डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता को और अधिक सशक्त करते हुए मां बेल्हा भवानी की कृपा भूमि जनपद प्रतापगढ़ में आज ₹384 करोड़ से अधिक लागत की विभिन्न जनहितकारी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विभिन्न लोक-कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, आयुष्मान कार्ड, सिलाई मशीन, चाबी एवं स्वीकृति व प्रमाण-पत्र भी वितरित किए। साथ ही कहा, पूर्ण विश्वास है कि प्रतापगढ़ विकास व विरासत के समन्वय के साथ निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ता रहेगा।

इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर समाजवादी पार्टी के नेताओं पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि, आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ़ दो ही मुद्दे बचे हैं। आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में उन्होंने भारत की सनातन आस्था पर हमला करने की कैसी शरारतपूर्ण कोशिशें की हैं।

कांग्रेस दावा करती थी कि भगवान राम का कभी अस्तित्व ही नहीं था, या भगवान कृष्ण कभी हुए ही नहीं। देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी-जिन्होंने कभी अयोध्या में बाबरी ढांचे का समर्थन किया था और उस पर मगरमच्छ के आंसू बहाए थे, कैसे गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि, कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाईं। उन्हें आस्था के बारे में बात करने का क्या हक है। वे लोग जो हिंदू विरासत से जुड़े धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए रखे गए पैसे को कब्रिस्तान की चारदीवारी बनाने में खर्च कर देते थे? वे किस तरह की आस्था की बात कर रहे हैं? यह देश अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जाल में नहीं फंसेगा।