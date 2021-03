समुद्र में शख्स खिला रहा था पक्षियों को खाना, अचानक आया समुद्री शेर और फिर... देखें VIDEO

नई दिल्ली: समुद्र के कई सारे वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। इन वीडियोज में समुद्री जन-जीवन को करीबी से देखने का मौका मिलता है। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है। वीडियो में एक शख्स बीच समुद्र में अपनी चलती हुई नाव पर पक्षियों को भोजन खिला रहा है।

वह बकेट में से मछलियों को निकालता है और पीछे से उड़ कर आ रहे पक्षियों को खिलाता है। इसी बीच समुद्री शेर बोट के नीचे आ जाता है। उसे अपनी ओर आता देख श्ख्स उसे भी बकेट से मछली निकालकर खिलाने लगता है।

इस बीच भोजन की लालच में समुद्री शेर बकेट में ही घुस जाता है और सभी मछलियों को सफा चट्ट कर देता है। भोजन करने के बाद वह वापस समुद्र में कूद जाता है। इसके बाद शख्स वापस उस बकेट में देखता है कि शायद कुछ मछलियां बची हों, पर उसमें कुछ नहीं होता।

🐟 An absolutely outstanding performance. Worth watching to the end. pic.twitter.com/784GSCJUvh

