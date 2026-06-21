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NEET-UG परीक्षा नहीं, मेरा बुर्का और मेरी पहचान मायने रखती है : छात्रा कुलसुम बानो

NEET परीक्षा से पहले आज एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम सेंटर पर बुर्का पहने एक कैंडिडेट को कथित तौर पर अंदर जाने से रोक दिया गया है। कुलसुम बानो (Student Kulsum Bano) नाम की एक कैंडिडेट कहती हैं कि मैं NEET परीक्षा देने के लिए ब्यावर से आई हूं। उन्होंने कहा कि जब मैंने 3 मई को परीक्षा दी थी, तब भी मैंने वही कपड़े पहने थे जो अभी पहने हैं- बुर्का (Burqa) और दुपट्टा।

By santosh singh 
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नई दिल्ली। NEET परीक्षा से पहले आज एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम सेंटर पर बुर्का पहने एक कैंडिडेट को कथित तौर पर अंदर जाने से रोक दिया गया है। कुलसुम बानो (Student Kulsum Bano) नाम की एक कैंडिडेट कहती हैं कि मैं NEET परीक्षा देने के लिए ब्यावर से आई हूं। उन्होंने कहा कि जब मैंने 3 मई को परीक्षा दी थी, तब भी मैंने वही कपड़े पहने थे जो अभी पहने हैं- बुर्का (Burqa) और दुपट्टा। शुरू में उन्होंने कहा कि अंदर जाने के लिए मुझे दुपट्टा हटाना होगा फिर उन्होंने जोर दिया कि मुझे बुर्का भी हटाना होगा।

पढ़ें :- NEET Exam: नीट री-परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, अभ्या​र्थियों के लिए उठाया गया अहम कदम

अगर NTA ने हमें इजाजत दी है तो ये लोग हमें रोक नहीं सकते। अगर मुझे परीक्षा देनी है और वे मुझे इन कपड़ों में अंदर नहीं आने देते, तो मैं परीक्षा ही नहीं दूंगी। यह शर्मनाक है कि वे 18 साल के युवाओं के साथ ऐसा कर रहे हैं। परीक्षा मेरे लिए मायने नहीं रखती मेरे लिए मेरा बुर्का और मेरी पहचान मायने रखती है।

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