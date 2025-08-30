  1. हिन्दी समाचार
  3. Meerut News : शिक्षक ने छात्रा से बोला-‘मेरे साथ OYO चलेगी’, मना करने पर धमकाया, फिर लड़की ने…

यूपी के मेरठ जिले से गुरू और शिष्या के रिश्ते को तार-तार करने का मामला सामने आय़ा है। जहां एक सहायक शिक्षक ने कक्षा 7वीं की छात्रा से अश्लील डिमांड की। शिक्षक ने छुट्टी के बाद OYO होटल चलने की बात छात्रा से कही, जिसे सुनकर छात्रा के होश उड़ गए। छात्रा के इन्कार करने पर पहले फेल करने की धमकी दी। उसके बाद भी छात्रा नहीं मानी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मेरठ। यूपी के मेरठ जिले से गुरू और शिष्या के रिश्ते को तार-तार करने का मामला सामने आय़ा है। जहां एक सहायक शिक्षक ने कक्षा 7वीं की छात्रा से अश्लील डिमांड की। शिक्षक ने छुट्टी के बाद OYO होटल चलने की बात छात्रा से कही, जिसे सुनकर छात्रा के होश उड़ गए। छात्रा के इन्कार करने पर पहले फेल करने की धमकी दी। उसके बाद भी छात्रा नहीं मानी। तब छात्रा को साइलेंट रहने के लिए धमकी दी। शिक्षक ने छात्रा को बताया किसी को भी मामले की जानकारी दी। तब पूरे परिवार की हत्या करा देगा। छात्रा के पिता की तरफ ने पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ छेड़छाड़ और पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया।

 शिक्षक के इस कृत्य के छात्रा पूरी तरह से डर गई। उसने परिवार को बिना बताए ही स्कूल आना बंद कर दिया। छात्रा के घर पर सहमा होने के बाद परिवार के लोगों ने उसकी काउंसलिंग की। उसके बाद छात्रा ने परिवार को मामले की जानकारी से अवगत कराया। उसके बाद छात्रा के स्वजन की तरफ से मामले की जानकारी कालेज प्रशासन को दी गई। कालेज की तरफ से मामले की जांच का कराने का भरोसा दिया।

परिजनों को जानकारी देने के बाद छात्रा ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी शिक्षक दबथला निवासी अनुराग रुहेला (Anurag Ruhela) के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) और धमकी का केस दर्ज कर लिया। शुक्रवार देर रात को पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया और कॉलेज प्रबंधन ने उसे दो महीने के लिए निलंबित कर दिया।

सीओ सदर देहात शिव प्रताप सिंह (CO Sadar Dehat Shiv Pratap Singh) के मुताबिक, परीक्षितगढ़ कस्बे के एक इंटर कॉलेज की कक्षा सात की छात्रा ने शुक्रवार को परीक्षितगढ़ थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि सहायक अध्यापक अनुराग (Assistant Teacher Anurag) ने 23 अगस्त को कक्षा में पढ़ाई के दौरान उसे अपने पास बुलाया और कहा कि ओयो होटल में चलेगी। छात्रा के जवाब नहीं देने पर शिक्षक ने उसे परिणाम भुगतने की धमकी दी।

छात्रा ने इस संबंध में प्रधानाचार्य से शिकायत की। इसके बाद परिजनों को शिक्षक की करतूत बताई। अनुराग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कॉलेज प्रबंधन ने भी उस पर कार्रवाई कर दी। सीओ ने बताया कि आरोपी को शनिवार के कोर्ट में पेश किया गया।

