लखनऊ। उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग के सदस्य दीपक गोयल का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया है। बता दें कि दीपक गोयल, मुरादाबाद के बनबटागंज के निवासी हैं, इनको 30 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था। दीपक गोयल को उत्तर प्रदेश गोरखपुर सेवा आयोग के सदस्य के रूप में उनके कार्यकाल को समाप्ति तिथि 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाए जाने की राज्यपाल ने सहर्ष स्वीकृती प्रदान कर दी है।