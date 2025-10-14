  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग के सदस्य दीपक गोयल का कार्यकाल 1 साल बढ़ा

उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग के सदस्य दीपक गोयल का कार्यकाल 1 साल बढ़ा

उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग के सदस्य दीपक गोयल का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया है। बता दें कि दीपक गोयल, मुरादाबाद के बनबटागंज के निवासी हैं, इनको 30 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग के सदस्य दीपक गोयल का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया है। बता दें कि दीपक गोयल, मुरादाबाद के बनबटागंज के निवासी हैं, इनको 30 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था। दीपक गोयल को उत्तर प्रदेश गोरखपुर सेवा आयोग के सदस्य के रूप में उनके कार्यकाल को समाप्ति तिथि 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाए जाने की राज्यपाल ने  सहर्ष स्वीकृती प्रदान कर दी है।

पढ़ें :- जीतनराम मांझी ने अपने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी, बहू दीपा कुमारी को यहां से दिया टिकट

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग के सदस्य दीपक गोयल का कार्यकाल 1 साल बढ़ा

उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग के सदस्य दीपक गोयल का कार्यकाल 1...

अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा-कानून व्यवस्था में सुधार एनकाउंटर से नहीं फील्ड में अच्छे अधिकारियों की तैनाती से होगा

अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा-कानून व्यवस्था में सुधार...

योगी सरकार ने दिवाली और छठ पर यात्रियों को दिया तोहफा, 18 से 30 अक्तूबर तक चलेंगी अतिरिक्त बसें

योगी सरकार ने दिवाली और छठ पर यात्रियों को दिया तोहफा, 18...

प्रेमानंद महाराज के सामने दंडवत हुए पंडित धीरेंद्र शास्त्री, ऐसी रही मुलाकात

प्रेमानंद महाराज के सामने दंडवत हुए पंडित धीरेंद्र शास्त्री, ऐसी रही मुलाकात

बृजेश मणि त्रिपाठी की जनसेवा पहल,गरीब बस्तियों में पहुंची स्वच्छ जल की सौगात

बृजेश मणि त्रिपाठी की जनसेवा पहल,गरीब बस्तियों में पहुंची स्वच्छ जल की...

मैं मुर्गी चोर-बकरी चोर हूं, मुझे क्यूं सिक्योरिटी? Y कैटेगरी सुरक्षा लेने से सपा नेता आजम खान का इनकार

मैं मुर्गी चोर-बकरी चोर हूं, मुझे क्यूं सिक्योरिटी? Y कैटेगरी सुरक्षा लेने...