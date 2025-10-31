Viral Video- शादी में दुल्हन के पिता ने मेहमानों से लिया डिजिटल शगुन, लोग बोले- ‘अब यही है असली डिजिटल इंडिया’

केरल। शादी को यादगार बनाने के लिए हर माता-पिता कोई कसर नहीं छोड़ता है। हर संभव तैयारियां कर मेहमानों की आवभगत में जुटा रहा है। इसी बीच केरल (Kerala) की एक शादी इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है। वजह कोई महंगा वेन्यू या ड्रेस नहीं, बल्कि दुल्हन के पिता का एक ऐसा आइडिया (Creative Idea) है जिसने सबको हैरान कर दिया।

बता दें कि दूल्हन के पिता ने अपनी शर्ट पर क्यूआर कोड (QR code) चिपका लिया था ताकि मेहमान नकद लिफाफे की बजाय डिजिटल शगुन (Digital Shagun) दे सकें। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ लोग बोले- अब यही है असली डिजिटल इंडिया (Real Digital India)। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

भारत में शादियों की बात ही कुछ और होती है। ढेर सारी तैयारियां, रिश्तेदारों का शोर-गुल और लिफाफों का लेन-देन। लेकिन इस शादी में न लिफाफे थे, न कोई तोहफे। यहां मेहमान बस मोबाइल लेकर आए और दुल्हन के पिता की जेब पर लगा क्यूआर कोड स्कैन करके डिजिटल गिफ्ट भेजते गए। किसी ने 501, किसी ने 1100 रुपये भेजे और हर बार पिता मुस्कुराकर सिर हिलाते।

क्यूआर कोड स्कैन कर दिया शगुन

शादी के वीडियो में देखा जा सकता है कि माहौल बेहद खुशनुमा था। चारों ओर फूलों की सजावट, लाइटों की चमक और लोग पूरी मस्ती में शामिल थे। तभी कैमरा दुल्हन के पिता की तरफ घूमता है, उनके चेहरे पर मुस्कान और जेब पर एक छोटा सा क्यूआर कोड, जो कोई भी उन्हें देखता, हंस पड़े बिना नहीं रह पाता। एक मेहमान ने मजाक में कहा कि अब तो लिफाफे ढूंढने का झंझट ही खत्म। वीडियो में दिखा कि लोग बड़े आराम से क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, पेमेंट कंफर्म होने पर पिता हल्के से सिर हिलाते हैं और कहते हैं, “धन्यवाद” बस, डिजिटल जमाने की शादी ऐसे ही होती है।

वीडियो पर यूजर्स ने दिए ऐसे रिएक्शंस

सोशल मीडिया पर जैसे ही ये वीडियो फैला, लोगों के रिएक्शन की झड़ी लग गई। किसी ने लिखा, “वाह! ये है टेक्नोलॉजी और परंपरा का परफेक्ट कॉम्बो।” एक यूजर ने कहा कि अब तो शादियों में कैशलेस सिस्टम ही लाना पड़ेगा। वहीं कुछ लोगों ने मजाक में लिखा कि अगर ऐसे क्यूआर कोड चल पड़े तो शादी के बाद गिफ्ट रिटर्न का झंझट भी खत्म हो जाएगा। कई लोगों ने इस आइडिया को काफी इनोवेटिव बताया। उनका कहना था कि भारत में अब डिजिटल पेमेंट्स हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं तो क्यों न इसे शादियों में भी अपनाया जाए। कुछ ने इसे “डिजिटल इंडिया की सच्ची मिसाल” कहा क्योंकि इसमें न परंपरा छोड़ी गई और न टेक्नोलॉजी से दूरी रखी गई।