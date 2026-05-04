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केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF ने छुआ बहुमत का आंकड़ा! पिनाराई विजयन की विदाई तय

Kerala Election Result : केरल में विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती तेज़ होने के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) आगे बढ़ रहा है; शुरुआती रुझानों से विपक्षी गठबंधन को साफ़ बढ़त मिलती दिख रही है। गिनती के शुरुआती कुछ राउंड के बाद, UDF ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐसे में सीएम पिनाराई विजयन की विदाई तय मानी जा रही है।

By Abhimanyu 
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Kerala Election Result : केरल में विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती तेज़ होने के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) आगे बढ़ रहा है; शुरुआती रुझानों से विपक्षी गठबंधन को साफ़ बढ़त मिलती दिख रही है। गिनती के शुरुआती कुछ राउंड के बाद, UDF ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐसे में सीएम पिनाराई विजयन की विदाई तय मानी जा रही है।

पढ़ें :- TMC ने मतगणना के बीच उठाए सवाल- चुनाव आयोग सभी 293 बंगाल सीटों के रुझान जारी क्यों नहीं कर रहा है?

सुबह 11 बजे तक आए मतगणना के रुझानों में केरल की 140 विधानसभा सीटों में से 96 सीटों यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) पर आगे चल रहा था, जबकि CPI(M) के नेतृत्व वाला सत्ताधारी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) सिर्फ़ 42 सीटों पर आगे थी। टेलीविज़न रिपोर्टों के अनुसार, बीजेपी के नेतृत्व वाला नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) सिर्फ़ 2 सीट पर आगे था। ऐसे में केरल में सत्ता परिवर्तन के साफ संकेत मिल रहे हैं।

रुझानों से सत्ताधारी गठबंधन को झटके लगने के भी संकेत मिले, जिसमें कम से कम एक दर्जन मंत्री अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पीछे चल रहे थे। शुरुआती दौर में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन कन्नूर जिले में अपने पारंपरिक गढ़ धर्मदम में पीछे चल रहे थे।

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