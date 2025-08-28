लखीमपुर-खीरी में जिले में पिछले पांच माह से दहशत फैला रही बाघिन पिंजरे में कैद

  1. हिन्दी समाचार
यूपी के लखीमपुर-खीरी  जिले में पिछले 5 महीनों से आतंक का पर्याय बनी बाघिन आखिरकार पिंजरे में कैद हो गई। जनपद के गोला वन रेंज के अंतर्गत देवीपुर गांव में लगाए गए पिंजरे में बाघिन के कैद होने के बाद वन विभाग की टीम को सूचित किया गया। वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बाघिन को जंगल की ओर ले गए।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखीमपुर-खीरी। यूपी के लखीमपुर-खीरी  जिले में पिछले 5 महीनों से आतंक का पर्याय बनी बाघिन आखिरकार पिंजरे में कैद हो गई। जनपद के गोला वन रेंज के अंतर्गत देवीपुर गांव में लगाए गए पिंजरे में बाघिन के कैद होने के बाद वन विभाग की टीम को सूचित किया गया। वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बाघिन को जंगल की ओर ले गए।

आपको बता दें कि लगभग 5 वर्ष की इस वयस्क बाघिन ने पिछले 5 महीने से क्षेत्र में दहशत फैला रखी थी। यह बाघिन 50 से अधिक पालतू पशुओं का शिकार कर चुकी है। गोला रेन्ज के वलारपुर, महारताला, बंजरिया, भूपपुर, कुंवरपुर, केसरीपुर समेत 20 से अधिक गांवों में लोग बाघिन के डर के साये में जी रहे थे। बाघिन के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है।

रिपोर्ट-शुभम शक्ति धर त्रिपाठी, लखीमपुर खीरी

