'...तो देश में 15 रुपये लीटर मिलेगा पेट्राेल', नितिन गडकरी ने जानें क्यों किया ऐसा दावा?

राजस्थान । केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) ने प्रतापगढ़ (Pratapgarh) में कहा कि पेट्रोल अब 15 रुपये लीटर (Petrol will be Available at Rs 15 a Liter)हो सकता है। मैं अगस्त में टोयोटा कंपनी (Toyota Company) की गाड़ियां लाॅन्च कर रहा हूं। अब सभी गाड़ियां किसानों द्वारा तैयार किए गए इथेनॉल (Ethanol) से चलेंगी। देश का किसान अब अन्नदाता (Annadata) ही नहीं ऊर्जादाता (Urjadata)भी बनेगा।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) ने राजस्थान के प्रतापगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 40 फीसदी बिजली और 60 फीसदी इथेनॉल (Ethanol) का एवरेज पकड़ा जाएगा तो पेट्रोल का भाव 15 रुपये लीटर हो जाएगा। इससे देश की जनता का भला होगा। प्रदूषण में कमी आएगी, साथ ही किसान अन्नदाता (Annadata) से ऊर्जादाता (Urjadata) बनेगा। गडकरी ने कहा कि हमारी सरकार का कमाल है कि आज हवाई जहाज का ईधन भी किसान बना रहा है।

Addressing Public Meeting on 9 years achievements of BJP Government in Pratapgarh, Rajasthan. #9YearsOfSeva #9YearsOfModiGovernment https://t.co/3FMG0bnlRi — Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) July 4, 2023

गडकरी ने कांग्रेस पर बोला हमला

सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) ने कहा कि कांग्रेस ने गरीबी दूर करने का नारा दिया था, लेकिन इतने साल शासन करने के बाद भी ये गरीबी दूर नहीं कर पाए। हां, इतने समय में एक बात जरूर हुई है कि कांग्रेस ने अपने लोगों की गरीबी दूर कर दी।