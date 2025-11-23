  1. हिन्दी समाचार
दिल्ली की हवा में कोई सुधार नहीं, आज सुबह ओवरऑल AQI 381 किया गया रिकॉर्ड

Delhi Air Pollution: देश की राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब स्थिति में नहीं हुई है। रविवार को ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 381 रिकॉर्ड किया गया। जोकि हवा की क्वालिटी "बहुत खराब" कैटेगरी को दर्शाता है। दिल्ली के 13 मॉनिटरिंग स्टेशनों ने हवा की क्वालिटी को "गंभीर" और 25 स्टेशनों ने 300 से ज़्यादा रीडिंग के साथ "बहुत खराब" हवा की क्वालिटी रिकॉर्ड की।

By Abhimanyu 
Updated Date

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, रविवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी में हवा की क्वालिटी “बहुत खराब” कैटेगरी में रही, और ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 381 रिकॉर्ड किया गया। CPCB के समीर ऐप के डेटा के अनुसार, दिल्ली के 13 मॉनिटरिंग स्टेशनों ने हवा की क्वालिटी को “गंभीर” कैटेगरी में बताया, जबकि 25 स्टेशनों ने 300 से ज़्यादा रीडिंग के साथ “बहुत खराब” हवा की क्वालिटी रिकॉर्ड की।

बता दें कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) स्टैंडर्ड के अनुसार, 0 से 50 के बीच AQI को “अच्छा”, 51 से 100 को “संतोषजनक”, 101 से 200 को “मध्यम”, 201 से 300 को “खराब”, 301 से 400 को “बहुत खराब”, और 401 से 500 को “गंभीर” माना जाता है।

दिल्ली में 10,000 बायो-गैस हीटर बांटे जाने का फैसला

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने सीएसआर प्रोग्राम के ज़रिए घरों में 10,000 बायो-गैस हीटर बांटने का फैसला किया है। जिससे लकड़ी और कोयला जलाने से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके। सीएम रेखा गुप्ता ने शनिवार को कहा, “दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ अपनी लड़ाई में अच्छी कोशिशें कर रही है। ऐसी ही एक कोशिश है CSR प्रोग्राम के ज़रिए घरों में 10,000 बायो-गैस हीटर बांटना, ताकि लकड़ी और कोयला जलाने से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके। इसका मकसद इन फ्यूल को जलाने की ज़रूरत को खत्म करना है, जो दिल्ली के प्रदूषण का एक बड़ा कारण हैं…हमारे चौकीदारों को इलेक्ट्रिक हीटर देकर उन्हें सुविधा मिलेगी और दिल्ली में साफ़ हवा लाने में मदद मिलेगी।”

