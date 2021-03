आधार कार्ड में हो गई है गलती तो कोई बात नहीं, आप भी कर सकते हैं नाम से लेकर नंबर और फोटो तक चेंज

नई दिल्ली। आज के समय में आधार कार्ड का उपयोग बहुत जरुरी हो गया है। कही भी प्रूफ के लिए आज कल लोग आधार कार्ड मांग लेते हैं। यह हमारे आईडी और एड्रेस दोनों के प्रूफ में काम करता है। लेकिन अगर आधार में ही कोई जानकारी गलत लिखी हो तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। आज हम आपको आधार कार्ड में नाम, मोबाइल नंबर और फोटो बदलने का तरीका बताने जा रहे हैं। इसके लिए आपको दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, यह काम घर बैठे ऑनलाइन हो जाएगा। आधार में नाम या कोई दूसरा बदलाव करने से पहले एक जरूरी नियम के बारे में बता देते हैं। UIDAI की वेबसाइट के मुताबिक, आप जीवन में सिर्फ दो बार नाम, एक बार जन्मतिथि, एक बार जेंडर में बदलाव करा सकते हो। नाम में आप थोड़े बहुत बदलाव ही कर सकते हैं, जैसे- स्पेलिंग में हुई गलती। साथ ही नाम, पता या जन्मतिथि में बदलाव के लिए आपको जरूरी दस्तावेज सब्मिट करना होगा।

1-सबसे पहले आधार की वेबसाइट (https://uidai.gov.in/) पर जाएं।

2-यहां My Aadhaar सेक्शन पर जाएं और Update Your Aadhar ऑप्शन के नीचे देखें।

3-यहां आपको Update Demographics Data विकप्ल पर क्लिक करें। अब एक नया पेज खुलेगा।

4-अब नाम, जन्मतिथि, जेंडर, एड्रेस या भाषा बदलने के लिए Proceed to Update Aadhaar पर क्लिक करें।

5-एक नया पेज खुलेगा। यहां Aadhaar Card और Captcha डालकर Send OTP ऑप्शन पर क्लिक करें।

6-अब आपके रजिसटर्ड नंबर पर OTP आएगा। इसे दर्ज करें और Login पर क्लिक करें।

7-यहां आपको नाम से लेकर पता और ईमेल एड्रेस तक अपडेट करने का ऑप्शन मिलेगा।

8-अब आपको अगर नाम बदलना है तो Name पर क्लिक करें।

9-ध्यान रखें कि नाम अपडेट करने के लिए आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ के तौर पर पैन 10कार्ड, डीएल, वोटर आईडी, या राशन कार्ड का उपयोग कर सकते हैं।

11-सभी डिटेल्स देने के बाद आपके नंबर पर एक वेरिफिकेशन ओटीपी आएगा और उसे वेरीफाई करें और सेव चेंज कर दें।

12-आधार कार्ड में Mobile Number अपडेट करवाने के लिए आपको अपने नजदीकी Aadhaar Centre पर जाना होगा।

13-मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको किसी प्रकार के दस्तावेज की जरूरत नहीं है।

14-आधार सेंटर जाकर कर्मचारी से आधार नंबर अपडेट के लिए अनुरोध करें।

15-इसके लिए आपको 50 रुपये देने होंगे। मोबाइल नंबर जोड़ने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी।

16-1947 पर कॉल करके आप यह भी जान सकते हैं कि नंबर अपडेट के लिए आपने जो रिक्वेस्ट भेजी थी उसका क्या स्टेटस है।

17-आधार कार्ड में फोटो बदलने के लिए आपको एक बार आधार कार्ड केंद्र विजिट करना होगा। जानें प्रोसेस

18-सबसे पहले, UIDAI की वेबसाइट पर जाकर अपने करीबी आधार केंद्र को चेक करके अपॉइंटमेंट ले लें।

19-अब वेबसाइट से आधार नामांकन फॉर्म डाउनलोड करें। यह फॉर्म आपको आधार केंद्र में भी मिल जाएगा।

20-फॉर्म को सही तरीके से भरें और आधार केंद्र में जमा करें।

21-यहां कर्मचारी आपकी बायोमेट्रिक डिटेल्स चेक करेगा और आपकी नई तस्वीर भी कैमरे से ले लेगा।