Benefits of sleeping on the ground: जमीन पर सोने के होते हैं ये गजब के फायदें, पीठ दर्द से मिलता है छुटकारा

Benefits of sleeping on the ground: पुराने समय में जब परिवार बड़े बड़े हुआ करते थे तब अधिकतर घरों में छतो पर जमीन पर लंबा सा बिस्तर लगा कर एक साथ सभी लोग सोते थे। इसके अलावा अभी भी पुराने लोग है जो जमीन में सोना पसंद करते है। अब के समय में बहुत कम ही लोग हैं जो जमीन पर सोना पसंद करते हैं।

सोने के लिए लोगो को मोटा सॉफ्ट गद्दा और फैल के सोने के लिए बड़ा सा बेड की जरुरत होती है। पर क्या आप जानते हैं कि फर्श पर सोने के कई फायदे होते है। जमीन पर सोने से मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होती है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड स्ट्रोक के अनुसार पीठ में दर्द से परेशान रहने वाले लोगों को सख्त सतह पर सोने की सलाह दी जाती है।

इतना ही नहीं प्रेगनेंसी के दौरान जमीन पर सोने से पीठ दर्द में आराम मिलता है।

कई लोग ऐसे गद्दों पर सोते हैं जो उनके शरीर के वजन के हिसाब से बहुत सॉफ्ट होता है। जैसे ही इस पर लेटा जाता है वैसे ही व्यक्ति गद्दे में धस जाता है। जिससे पॉस्चर बिगड़ सकता है। गलत पॉस्चर में सोने से रीढ़ पर प्रेशर पड़ता है औऱ पीठ में दर्द की दिक्कत हो सकती है।

कई लोगो को नींद न आने की दिक्कत होती है। नींद न आने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपका गद्दा आपकी नींद में दिक्कत दे रहा हो। आप जमीन पर सो कर देखे। हो सकता है शुरुआती दिनों में जमीन पर सोने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो, लेकिन जब आपका शरीर एक बार एडजस्ट हो जाएगा। तो जमीन पर सोना अच्छा लगने लगेगा। जमीन पर सोने पर शुरुआती दिनों में कई दिक्कतें हो सकती है।