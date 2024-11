Bigg Boss 18: रियलिटी शो बिग बॉस 18 वीकेंड का वार में हुआ ये बड़ा बदलाव

रियलिटी शो बिग बॉस 18 हफ्ते के आखिर में वीकेंड का वार में मेकर्स ने बड़ा बदलाव किया है। बिग बॉस 18 में वीकेंड का वार हमेशा से शनिवार और रविवार की रात 9.30 बजे टेलीकास्ट किया जाता है। अब से वीकेंड का वार रविवार को नहीं आएगा। इस बात का खुलासा करते हुए होस्ट सलमान खान ने कहा कि वीकेंड का वार सप्ताह में एक दिन पहले यानी हर शुक्रवार और शनिवार को टेलीकास्ट किया जाएगा।

अब बिग बॉस से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन रविवार को घरवालों की क्लास लगाने के लिए शो में एंट्री करेंगे। हालांकि इस अपडेट पर मेकर्स की पुष्टि होना बाकी है।फैन पेज बिग बॉस तक की ओर से बिग बॉस 18 से जुड़ा एक अपडेट शेयर किया गया है, जिसमें बताया गया है कि भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन इस रविवार शो को को-होस्ट करते हुए दिखाई देंगे।

🚨 BREAKING! Ravi Kishan to co-host the Bigg Boss 18 Sunday Episode of #WeekendKaVaar pic.twitter.com/tr19NrKfKA

— #BiggBoss_Tak👁 (@BiggBoss_Tak) November 2, 2024