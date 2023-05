इस फिल्म एक्टर ने ब्रेकिंग न्यूज का किया दावा, फातिमा सना शेख से जल्द शादी करने वाले हैं आमिर खान

मुंबई। फिल्म लाल सिंह चड्ढा (Movie Lal Singh Chaddha) के बॉक्स ऑफिस पर पिटने के बाद से आमिर खान (Aamir Khan) लाइमलाइट से दूर थे। मगर अब एक बार फिर एक्टर सुर्खियों में आ गए हैं। हालांकि आमिर इस बार अपनी किसी फिल्म की वजह से सुर्खियों में नहीं हैं, बल्कि फातिमा सना शेख (Fatima Sana Shaikh) के साथ पिकल बॉल खेलने को लेकर सुर्खियों में हैं।

दंगल गर्ल फातिमा सना शेख (Fatima Sana Shaikh) के साथ आमिर खान (Aamir Khan) का वीडियो आते ही वायरल हो गया और फिर से दोनों की डेटिंग की खबरें उड़ने लगीं। इस बीच एक्टर और फिल्म क्रिटीक कमाल राशिद खान (Film Critic Kamal Rashid Khan) यानी केआरके ने सनसनीखेज दावा कर के सभी को चौंका दिया।

केआरके (KRK) ने गुरुवार की सुबह ट्वीट किया कि “ब्रेकिंग न्यूज, आमिर खान (Aamir Khan) अपनी बेटी की उम्र की फातिमा सना शेख (Fatima Sana Shaikh) के साथ जल्द शादी करने वाले हैं। आमिर सना को दंगल फिल्म के वक्त से डेट कर रहे हैं। केआरके के इस दावे से सभी हैरान हैं। पोस्ट पर दीपक कुमार नाम के यूज़र ने लिखा कि यकीन नहीं हो रहा। एक ने केआरके का मज़ाक उड़ाते हुए लिखा कि इतनी बड़ी खबर देने के लिए केआरके (KRK) को मुबारकबाद।

Breaking News:- Aamir Khan is going to get married with his daughter’s age Fatima Sana Shaikh soon. Aamir Khan is dating Sana from the time of their film #Dangal.

