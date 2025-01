Tibet Earthquake Visuals: तिब्बत में 6.8 तीव्रता के तेज भूकंप ने मचायी भीषण तबाही, रोंगटे खड़े करनी वाली तस्वीरें आयी सामने

Tibet Earthquake Visuals: तिब्बत में मंगलवार को आए भूकंप ने भीषण तबाही मचाई है। तेज भूकंप में जहां दर्जनों लोगों की मौत हो गयी हैं तो कई इमारतें धराशायी हो गईं। इस भूकंप में 60 से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। वहीं, तबाही की जो तस्वीरें सामने आयी हैं, उनको देखकर लगता है कि मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ सकती है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब 9:05 बजे तिब्बत के डिंगरी काउंटी इलाके में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.8 मापी गई है। भूकंप का केंद्र 28.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 87.45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पाया गया। यह जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था।

चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक, अब तक 53न लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, वहीं करीब 62 लोग घायल हैं।

चीन सिन्हुआ न्यूज़ ने भूकंप के बाद एक वीडियो एक्स पर शेयर की है। उसने लिखा, “क्षेत्रीय आपदा राहत मुख्यालय के अनुसार, मंगलवार सुबह 9:05 बजे (बीजिंग समय) शिज़ांग स्वायत्त क्षेत्र के शिगाज़े शहर के डिंगरी काउंटी में आए 6.8 तीव्रता के भूकंप में 32 लोगों की मौत हो गई है और 38 घायल हो गए हैं।”

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के अनुसार, भूकंप सुबह 6.35 बजे भारतीय समयानुसार आया और इसका केंद्र तिब्बत क्षेत्र में था, जो नेपाल के लोबुचे से लगभग 93 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। 10 किलोमीटर की गहराई पर केंद्रित भूकंप ने बिहार और उत्तर भारत के कई हिस्सों में भी झटके महसूस किए।

Thirty-two people have been confirmed dead and 38 injured during the 6.8-magnitude earthquake that jolted Dingri County in the city of Xigaze in Xizang Autonomous Region at 9:05 a.m. Tuesday (Beijing Time), according to regional disaster relief headquarters. #XinhuaNews pic.twitter.com/eZWZRyrZRe

— China Xinhua News (@XHNews) January 7, 2025