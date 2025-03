Earthquake: दो बार भूकंप के तेज झटकों से कांपी जापान की धरती, घर छोड़कर से भागे लोग

Japan Earthquake: जापान में रविवार को दो बार तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। दोनों बार भूकंप की तीव्रता पांच से अधिक मापी गयी। इस दौरान लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि, भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है।

रिपोर्ट के अनुसार, जापान में शनिवार की रात 12 बजकर 24 मिनट पर भूकंप का पहला झटका महसूस किया गया। इसका केंद्र जापान से 19 किलोमीटर (12 मील) दूर पूर्व में स्थित था और रिएक्टर स्केल इसकी तीव्रता 5.7 मापी गई। इसके बाद भूकंप के झटके दूसरी बार रविवार की सुबह 5 बजकर 12 मिनट महसूस किए गए। जिसका केंद्र जापान के समुद्र तट से 52 किलोमीटर (32 मील) दूर कागोशिमा में नाज़े से 73 किलोमीटर (45 मील) उत्तर-पूर्व में पूर्वी चीन सागर में 39 किलोमीटर की उथली गहराई में था। जिसकी तीव्रता 5.9 मापी गई।

On Sunday afternoon a significant M5.2 AFTERSHOCK struck in the East China Sea near Naze (Japan). #Earthquake #Japan #地震 #Naze

Read what we know now:https://t.co/dLx7O1TKVJ

— EarthquakeList.org (@earthquake_list) March 9, 2025