Tiger Viral Video: टाइगर को देख फरार हो गया हिरण, वीडियो देख चकित हुए लोग ...

Tiger Viral Video: वायरल हो रहा ये वीडियो पश्चिम बंगाल के सुंदरबन का है। इस वीडियो में देख जा सकता है कि एक टाइगर हिरण का शिकार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंत में हिरण उसे मात दे देता है। बंगाल टाइगर के शिकार करने के इस वीडियो को भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर अकाउंट (@susantananda3) से शेयर किया है।

आईएफएस अधिकारी सुशांत नंदा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा है, ओह! डियर डियर… सुंदरबन के बाघ मैंग्रोव (पानी की झाड़ियां/पेड़) इतने आदि हो चुके हैं कि वह इसके सहारे पानी में भी शिकार कर लेते हैं। लेकिन यहां एक है जिसने बिग कैट (टाइगर) को चकमा दे दिया।

दरअसल इस वीडियो को एक ट्विटर यूजर ने पहले पोस्ट किया था और कैप्शन में लिखा था, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन का यह वीडियो है। इसमें रॉयल बंगाल टाइगर को एक हिरण का पीछा करते हुए देखा जा सकता है। इस क्लिप को अनूप कयाल ने मोबाइल से रिकाॅर्ड किया है। अनूप कयाल 24-परगना साउथ फॉरेस्ट डिवीजन के रामगंगा रेंज के चुलकठी कैंप के बनसहायक पद कार्यरत हैं।

Ohh dear deer…

Tigers of Sunderbans mangroves are adopted to catch the prey even in water. But here is one that dodged the big cat.

— Susanta Nanda (@susantananda3) May 18, 2023