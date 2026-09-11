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हमीरपुर में दुखद घटना, बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस जांच में जुटी

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र के बिहूनी गांव से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। यहां 68 वर्षीय बुजुर्ग ठाकुरदास अहिरवार का शव एक घर में संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया। इस घटना के बाद से स्थानीय क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई जा रही है।

By Sushil Sah 
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हमीरपुर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र के बिहूनी गांव से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। यहां 68 वर्षीय बुजुर्ग ठाकुरदास अहिरवार का शव एक घर में संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया। इस घटना के बाद से स्थानीय क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई जा रही है।

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रात में हुआ घटना का खुलासा

पुलिस की तरफ से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, यह घटना आज यानी 11 सितंबर 2026 की रात के समय प्रकाश में आई जब परिवार के सदस्यों ने बुजुर्ग को अचेत अवस्था में पाया। इस घटना की सूचना जैसे ही परिजनों ने पुलिस को दी वैसे ही स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचा।

जांच के लिए टीमों का गठन

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आला पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके अलावा साक्ष्य एकत्र करने के लिए फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड की मदद ली जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल से आवश्यक तकनीकी साक्ष्य जुटाए हैं ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके।

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परिजनों ने रंजिश से किया इनकार

मृतक के स्वजनों के मुताबिक, उनकी किसी से कोई पुरानी दुश्मनी या विवाद नहीं था। पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच को आगे बढ़ा रही है ताकि घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। फिलहाल, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामले की गहनता से जांच करने के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है और बहुत जल्द ही कानूनी कार्रवाई पूरी की जाएगी।

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