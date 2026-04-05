  1. हिन्दी समाचार
  2. पर्दाफाश
  3. TVK प्रमुख विजय के खिलाफ दो क्रिमिनल केस पेंडिंग, करीब 600 करोड़ की चल संपत्ति, चुनावी हलफनमाने में खुलासा

TVK प्रमुख विजय के खिलाफ दो क्रिमिनल केस पेंडिंग, करीब 600 करोड़ की चल संपत्ति, चुनावी हलफनमाने में खुलासा

TVK Chief Vijay's Election Affidavit : तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) के प्रमुख और दिग्गज अभिनेता विजय की पार्टी ने तमिलनाडु चुनाव में सभी 234 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। विजय इस चुनाव में दो सीटों—पेरम्बूर और त्रिची ईस्ट से किस्मत आजमा रहे हैं और उन्होंने 'सी. जोसेफ विजय' के नाम से अपना नामांकन दाखिल करने का ऐलान किया था। वहीं, TVK प्रमुख की ओर से 23 अप्रैल को होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जमा किए गए एक नए हलफनामे में दो लंबित FIRs का ज़िक्र किया है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

TVK Chief Vijay’s Election Affidavit : तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) के प्रमुख और दिग्गज अभिनेता विजय की पार्टी ने तमिलनाडु चुनाव में सभी 234 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। विजय इस चुनाव में दो सीटों—पेरम्बूर और त्रिची ईस्ट से किस्मत आजमा रहे हैं और उन्होंने ‘सी. जोसेफ विजय’ के नाम से अपना नामांकन दाखिल करने का ऐलान किया था। वहीं, TVK प्रमुख की ओर से 23 अप्रैल को होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जमा किए गए एक नए हलफनामे में दो लंबित FIRs का ज़िक्र किया है।

पढ़ें :- Tamil Nadu Elections: स्टालिन ने सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे का ऐलान, जानिए कौन कितनी सीटों पर लड़ेगी DMK और कांग्रेस

TVK प्रमुख विजय ने पहले चुनाव हलफनामे में बताया था कि उन पर कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि 3 अप्रैल को नोटरी से प्रमाणित यह नया हलफनामा, 4 अप्रैल को TVK प्रमुख के एक प्रतिनिधि द्वारा जमा किया गया था। इसमें चेन्नई और मदुरै के दो ऐसे मामलों का ज़िक्र है, जिन्हें 30 मार्च को नोटरी से प्रमाणित पिछले दस्तावेज़ में शामिल नहीं किया गया था। नए हलफनामे में, अभिनेता विजय ने चेन्नई के K5 पेरावल्लूर पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR संख्या 74/2026 का खुलासा किया है। यह FIR 30 मार्च को चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर सार्वजनिक शांति भंग करने के आरोप में दर्ज की गई थी।

विजय ने हलफनामे में बताया है कि उन्हें इस मामले के बारे में 2 अप्रैल को सोशल मीडिया के ज़रिए पता चला। मदुरै ज़िले के कूड़ाकोविल पुलिस स्टेशन में 2025 की दूसरी FIR, जिसका नंबर 108 है, में 21 अगस्त 2025 को एक पार्टी कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई घटना के बारे में शिकायत दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि रैंप वॉक के दौरान नेता के पास जाने की कोशिश करते समय बाउंसरों ने उसे धक्का दिया और घायल कर दिया। हालांकि, विजय ने बताया कि उन्हें इस मामले में अभी तक कोई औपचारिक समन नहीं मिला है। जहां एक तरफ आपराधिक रिकॉर्ड वाले हिस्से में कुछ बदलाव हुए।

दूसरी तरफ, विजय की दोनों ही फ़ाइलिंग में वित्तीय घोषणाएं लगभग एक जैसी ही रहीं। नए चुनावी हलफ़नामे के अनुसार, TVK प्रमुख विजय की चल संपत्तियों का मूल्य लगभग 410.59 करोड़ रुपये है, जबकि इससे पहले यह 404.58 करोड़ रुपये घोषित की गयी थी। इसमें 15 लाख रुपये की चांदी की वस्तुएं और 883 ग्राम सोने के गहने शामिल हैं, जिनकी कीमत मूल्य 1.20 करोड़ रुपये से ज़्यादा की आंकी गयी है।

नीलंकरई और सालिग्रामम जैसी जगहों पर मौजूद विजय की कमर्शियल और रिहायशी इमारतों समेत, उनकी अचल संपत्तियों का कुल मौजूदा बाज़ार मूल्य लगभग 220.15 करोड़ रुपये आंका गया है। TVK नेता ने 2024-2025 के वित्तीय वर्ष के लिए कुल 184.53 करोड़ रुपये की आय घोषित की है। उन्होंने कई असेसमेंट वर्षों के लिए लगभग 3.44 करोड़ रुपये की बकाया इनकम टैक्स मांगों का भी ज़िक्र किया है, जिन पर फिलहाल अपील चल रही है।

पढ़ें :- Tamil Nadu Elections : चिदंबरम ने सीएम स्टालिन से की मुलाकात, सीट शेयरिंग पर DMK-कांग्रेस के बीच बातचीत तेज

बता दें कि विजय पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली पूर्वी विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने 30 मार्च को पेरम्बूर विधानसभा सीट के लिए अपना पहला नामांकन दाखिल किया। इसके बाद, उन्होंने 2 अप्रैल को त्रिची पूर्वी सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। 4 अप्रैल को पेरम्बूर में जमा किया गया नया हलफनामा एक पूरक दस्तावेज़ था, जिसका मकसद पेरम्बूर में की गई शुरुआती घोषणा और बाद में तिरुचिरापल्ली पूर्वी में दाखिल की गई घोषणा के बीच की विसंगतियों को दूर करना था। इस संशोधित दस्तावेज़ से यह सुनिश्चित होता है कि TVK प्रमुख, सभी लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी देने के संबंध में चुनाव आयोग के नियमों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

मनोज तिवारी का बड़ा दावा, बोले -बीजेपी असम में पुनः प्रचंड बहुमत से आ रही है,कांग्रेस खुशियां लूटने वाली पार्टी

मनोज तिवारी का बड़ा दावा, बोले -बीजेपी असम में पुनः प्रचंड बहुमत...

Nepal Petrol Crisis : नेपाल में अब दो दिन का साप्ताहिक अवकाश घोषित, सरकारी दफ्तरों में नया टाइम लागू

Nepal Petrol Crisis : नेपाल में अब दो दिन का साप्ताहिक अवकाश...

होर्मुज जलड़मरूमध्य खोलने के लिए सल्तनत और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान के बीच चर्चा शुरू

होर्मुज जलड़मरूमध्य खोलने के लिए सल्तनत और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान के...

WTO की डायरेक्टर न्गोजी ओकोंजो ने वैश्विक व्यापार को लेकर दिए कड़े संदेश, कहा- बदलाव को पलटा नहीं जा सकता

WTO की डायरेक्टर न्गोजी ओकोंजो ने वैश्विक व्यापार को लेकर दिए कड़े...

नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 पर अखिलेश यादव ने उठाया बड़ा सवाल, बोले-जनगणना के बाद ही महिला आरक्षण की हो बात 

नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 पर अखिलेश यादव ने उठाया बड़ा सवाल,...

हिमंता सरमा देश के सबसे भ्रष्ट और सांप्रदायिक मुख्यमंत्री, असम की जनता उनके भ्रष्टाचार को कभी माफ नहीं करेगी, सज़ा तय है : राहुल गांधी

हिमंता सरमा देश के सबसे भ्रष्ट और सांप्रदायिक मुख्यमंत्री, असम की जनता...