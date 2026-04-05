Shani Uday 2026 : शनि उदयवान होने जा रहे 22 अप्रैल को, इन राशियों की चमकेगी किस्मत

Shani Uday 2026 : 22 अप्रैल को शनिदेव शनि मीन राशि में उदयवान होने जा रहे हैं। शनि देव 13 मार्च को ही अस्त अवस्था में चले गए थे। इस फेज़ के दौरान सोच-समझकर लिए गए फ़ैसले और साफ़ नज़रिया करियर, फ़ाइनेंस और ओवरऑल ग्रोथ में मौके खोलने में मदद कर सकता है। लोन-कर्ज से जुड़ी समस्याएं हल हो सकती है। निवेश आदि के मामले में भी स्थिति बढ़िया रहने वाली है।

वृषभ राशि

वृषभ राशि के लिए, शनि ग्यारहवें घर में उदय होगा, जो फ़ायदे और सोशल कनेक्शन से जुड़ा है। इस दौरान, पर्सनल इंटरेस्ट वाले एरिया में और गहराई से काम करने के मौके मिल सकते हैं। सोशल सर्कल बढ़ने की संभावना है, और आध्यात्मिक या धार्मिक एक्टिविटी में शामिल होना बढ़ सकता है। समय के साथ फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर हो सकती है, जबकि असरदार लोगों से कनेक्शन और मज़बूत हो सकते हैं। घर का पूरा माहौल शांत और बैलेंस्ड रहने की उम्मीद है।

मिथुन राशि

करियर-व्यापार में उन्नति के सकते हैं। मेहनत करने वालों को निश्चित तौर पर शुभ परिणाम मिलेंगे। पुराने निवेश से लाभान्वित होने की संभावना है।

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए उन्नति के द्वार खुल सकते हैं। कहीं फंसा हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। अगर नया काम शुरू करने या व्यवसाय के क्षेत्र में में कदम बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो यही टाइम सबसे अच्छा है।