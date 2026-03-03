Tamil Nadu Elections : चिदंबरम ने सीएम स्टालिन से की मुलाकात, सीट शेयरिंग पर DMK-कांग्रेस के बीच बातचीत तेज

  1. हिन्दी समाचार
Tamil Nadu Elections : आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले डीएमके और कांग्रेस के बीच फिर से बातचीत का दौर शुरू हो गया है। सीट शेयरिंग पर दोनों पार्टियों के बीच चल रही खींचतान के बीच मंगलवार को सीनियर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चीफ के सेल्वापेरुंथगई के साथ, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन से उनके कैंप ऑफिस में मिले हैं।

मुख्यमंत्री एम के स्टालिन से मुलाकात से पहले सेल्वापेरुंथगई ने चिदंबरम से मुलाकात की और बातचीत के बाद दोनों CM के घर गए। यह मीटिंग DMK की लीडरशिप वाले अलायंस में पार्टियों के बीच सीट-शेयरिंग समझौते के लिए चल रही बातचीत के बैकग्राउंड में हो रही है। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले अलायंस पार्टनर्स के बीच अनबन की अफवाहों के बीच, सेल्वापेरुंथगई ने सोमवार को साफ किया कि कांग्रेस और DMK के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत के बाद कोई समझौता हो जाएगा, और दोनों पार्टियों के बीच कोई कन्फ्यूजन नहीं है।

स्टेट कांग्रेस चीफ ने कहा, “हर चुनाव में बातचीत होती है, और हर पार्टी ज़्यादा सीटों की मांग करेगी, और आखिर में कोई समझौता हो जाएगा। यहां भी ऐसा ही होगा। हम कुछ और सीटें मांग रहे हैं, और कोई समझौता हो जाएगा।” उन्होंने कहा, “DMK और कांग्रेस, INDIA गठबंधन, एक नैचुरल गठबंधन है, एक आइडियोलॉजिकल गठबंधन है। असहमति कहाँ है? हर चुनाव में, सभी पार्टियाँ, यहाँ तक कि छोटी पार्टियाँ भी, ज़्यादा सीटों की माँग करती हैं। हमें जो भी चाहिए होगा, हम माँगेंगे। हमारे चीफ़ मिनिस्टर, स्टालिन, ज़रूर इस पर सोचेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है; सब कुछ ठीक चल रहा है।”

