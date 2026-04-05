  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Nepal Petrol Crisis : नेपाल में अब दो दिन का साप्ताहिक अवकाश घोषित, सरकारी दफ्तरों में नया टाइम लागू

Nepal Petrol Crisis : नेपाल में अब दो दिन का साप्ताहिक अवकाश घोषित, सरकारी दफ्तरों में नया टाइम लागू

नेपाल सरकार (Government of Nepal) ने रविवार को दो महत्वपूर्ण लिए हैं, जिसके तहत अब सरकारी कार्यालयों के लिए शनिवार और रविवार को दो दिन साप्ताहिक अवकाश (Two Weekly Holidays) घोषित किया है। नए फैसले में सरकारी दफ्तरों के खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। नेपाल सरकार (Government of Nepal) ने रविवार को दो महत्वपूर्ण लिए हैं, जिसके तहत अब सरकारी कार्यालयों के लिए शनिवार और रविवार को दो दिन साप्ताहिक अवकाश (Two Weekly Holidays) घोषित किया है। नए फैसले में सरकारी दफ्तरों के खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है।

पढ़ें :- मनोज तिवारी का बड़ा दावा, बोले -बीजेपी असम में पुनः प्रचंड बहुमत से आ रही है,कांग्रेस खुशियां लूटने वाली पार्टी

सरकार के प्रवक्ता सस्मित पोखरेल (Government Spokesperson Sasmita Pokharel) ने बताया कि सरकारी कार्यालयों और शैक्षिक संस्थानों में अब शनिवार और रविवार को छुट्टी रहेगी। उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम आपूर्ति में उत्पन्न असहज स्थिति के कारण यह निर्णय लिया गया है। नेपाल में अब तक सिर्फ शनिवार को साप्ताहिक अवकाश मिलता था लेकिन इस हफ्ते से अब शनिवार के साथ रविवार को भी अवकाश दिया जाएगा। सरकार ने सरकारी कार्यालयों का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित करने का भी निर्णय लिया है।

मंत्रिपरिषद की बैठक ने शैक्षिक संस्थानों को छोड़कर अन्य सरकारी कार्यालयों का समय 9 से 5 बजे तक बनाए रखने का निर्णय किया है। यह समय-सीमा शैक्षिक संस्थानों को छोड़कर अन्य सरकारी कार्यालयों पर लागू होगी। आज तक नेपाल में सरकारी दफ्तरों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक काम होता था जिसमें सुबह एक घंटे का समय बढ़ाया गया है। यह नई व्यवस्था सोमवार से पूरे देश में प्रभावी हो जाएगी। सरकारी दफ्तरों में अब कर्मचारियों को सुबह एक घंटा पहले यानी 9 बजे रिपोर्ट करना होगा ताकि कार्यक्षमता प्रभावित न हो।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Nepal Petrol Crisis : नेपाल में अब दो दिन का साप्ताहिक अवकाश घोषित, सरकारी दफ्तरों में नया टाइम लागू

Nepal Petrol Crisis : नेपाल में अब दो दिन का साप्ताहिक अवकाश...

होर्मुज जलड़मरूमध्य खोलने के लिए सल्तनत और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान के बीच चर्चा शुरू

होर्मुज जलड़मरूमध्य खोलने के लिए सल्तनत और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान के...

WTO की डायरेक्टर न्गोजी ओकोंजो ने वैश्विक व्यापार को लेकर दिए कड़े संदेश, कहा- बदलाव को पलटा नहीं जा सकता

WTO की डायरेक्टर न्गोजी ओकोंजो ने वैश्विक व्यापार को लेकर दिए कड़े...

अब कौन संभालेगा अमेरिकी सेना की कमान? जनरल रैंडी जॉर्ज, बोले- देश को चरित्र वाले और साहसी नेताओं की है जरूरत, पेंटागन में मचा हड़कंप

अब कौन संभालेगा अमेरिकी सेना की कमान? जनरल रैंडी जॉर्ज, बोले- देश...

पूर्व डायरेक्टर जनरल मोहम्मद एलबरदेई ने खाड़ी देशों से की अपील, कहा- होने जा रहा है खतरनाक मिलिट्री टकराव

पूर्व डायरेक्टर जनरल मोहम्मद एलबरदेई ने खाड़ी देशों से की अपील, कहा-...

ट्रंप के बाद ईरान का बड़ा दावा- असफल रेस्क्यू ऑपरेशन में US के C-130 विमान और दो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हुए नष्ट

ट्रंप के बाद ईरान का बड़ा दावा- असफल रेस्क्यू ऑपरेशन में US...