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06 अप्रैल 2026 का राशिफल : इन 5 राशियों को अचानक से धन लाभ और भाग्य का मिल सकता है भरपूर साथ, पढ़ें अपना राशिफल

सोमवार 6 अप्रैल को चंद्रमा का गोचर मंगल के स्वामित्व वाली राशि वृश्चिक में होगा और इस तिथि पर अनुराधा नक्षत्र और सिद्धि योग का संयोग रहेगा। सप्ताह के पहले दिन बने शुभ संयोग से कई राशि वालों को लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आय में बढ़ोतरी के संकेत है और अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है और भाग्य का भरपूर साथ मिल सकता है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

06 अप्रैल 2026 का राशिफल : सोमवार 6 अप्रैल को चंद्रमा का गोचर मंगल के स्वामित्व वाली राशि वृश्चिक में होगा और इस तिथि पर अनुराधा नक्षत्र और सिद्धि योग का संयोग रहेगा। सप्ताह के पहले दिन बने शुभ संयोग से कई राशि वालों को लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आय में बढ़ोतरी के संकेत है और अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है और भाग्य का भरपूर साथ मिल सकता है। वहीं कुछ राशि वालों को दिन में मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा 6 अप्रैल का दिन।

पढ़ें :- 27 अक्टूबर 2025 का राशिफल : महादेव की मेष,वृषभ,धनु ,वृश्चिक पर बरसेगी​ कृपा, पढें अपना राशिफल

 

मेष – आज मन में अस्थिरता रहेगी, लेकिन मेहनत से काम बनेंगे। रुके हुए काम धीरे-धीरे पूरे होंगे। गुस्से पर नियंत्रण रखें।

वृषभ – आज का दिन लाभ देने वाला है। परिवार से खुशी मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज अचानक धन लाभ के योग।

मिथुन – आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और नई शुरुआत हो सकती है। करियर में प्रगति निवेश के लिए समय ठीक हैं।

कर्क – आज मन थोड़ा परेशान रह सकता है,लेकिन परिवार सहयोग देगा। आज रिश्तों में सुधार होगा। तनाव से बचें।

सिंह – आज सफलता के अच्छे योग हैं। आज सम्मान बढ़ सकता है। आज पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग हैं। आज आय में बढ़ोतरी होंगी। आज अहंकार से बचें।

कन्या – आज संभलकर बोलने की जरूरत है। विवाद से नुकसान हो सकता है खर्च पर नियंत्रण रखें,धैर्य बनाये रखें।

तुला – आज आपके लिए संतुलन का दिन है। आज नई डील या साझेदारी के योग बनेंगे। लाभ के संकेत हैं। रिश्तों को महत्व दें।

वृश्चिक – आज मन में बेचैनी रहेगी, लेकिन काम पूरे होंगे। आज धन लाभ हो सकता हैं। मानसिक तनाव बढ़ सकता हैं।ध्यान और योग करें।

धनु – आज आपका भाग्य साथ देगा। आज नई शुरुआत के योग धन लाभ की संभावना सही दिशा में प्रयास करें।

मकर – आज जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन मेहनत सफल होगी। आज करियर में स्थिरता बढ़ेगी। आलस्य छोड़ें।

कुंभ – आज काम में स्पष्टता आएगी और सफलता मिलेगी। आज नए अवसर मिलेंगे। आय स्थिर रहेगी। आज ध्यान केंद्रित रखें।

मीन – आज भावनात्मक रूप से संवेदनशील रहेंगे। आज रिश्तों में सुधार होगा। सोच-समझकर खर्च करें। जल्दबाजी से बचें।

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