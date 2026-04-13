13 अप्रैल 2026 का राशिफल : इन चार राशि वालों को नौकरी-व्यापार में मिल सकती है अच्छी सफलता, पढ़ें अपना भविष्यफल

13 अप्रैल 2026 का राशिफल : सोमवार को वैशाख कृष्ण वरूथिनी एकादशी (Varuthini Ekadashi) का पावन पर्व है। ग्रहों की स्थिति से वाशि, सुनफा और पराक्रम जैसे शुभ योग बनेंगे, हालांकि चंद्रमा के कुंभ राशि में प्रवेश के साथ चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी प्रभावी रहेगा। आईए आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं कि सोमवार को सिंह और तुला राशि वालों के पराक्रम में वृद्धि होगी, वहीं मिथुन राशि को विदेशी व्यापार से बड़ा लाभ मिल सकता है। जानते हैं मेष से मीन तक का सटीक भविष्यफल।

मेष राशि- आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। नए काम की शुरुआत के योग हैं। करियर में अवसर मिलेंगे, लेकिन जल्दबाजी से बचें।

वृषभ राशि- धन और परिवार के मामलों में लाभ मिलेगा। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। खर्च पर नियंत्रण रखें।

मिथुन राशि- आज संचार और नेटवर्किंग से लाभ मिलेगा। नई पहचान बन सकती है। गलतफहमी से बचें।

कर्क राशि- आज काम में प्रगति के संकेत हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। आज भावनात्मक निर्णय सोच-समझकर लें।

सिंह राशि-आज भाग्य का साथ देगा। आज धार्मिक या आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। यात्रा के योग बन सकते हैं।

कन्या राशि- आज स्वास्थ्य और तनाव पर ध्यान दें। धन निवेश सोच-समझकर करें। हनुमान जी का स्मरण करें।

तुला राशि- आज संबंधों में सुधार होगा। पार्टनरशिप में लाभ मिल सकता है। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा।

वृश्चिक राशि- आज कार्यस्थल पर मेहनत का फल मिलेगा। विरोधियों से सावधान रहें। समय अच्छा से बितेगा।

धनु राशि- आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। आज विद्यार्थियों के लिए अच्छा दिन है।

मकर राशि- आज घर-परिवार में सुख मिलेगा। संपत्ति से जुड़े काम बन सकते हैं। व्यापार से आर्थिक लाभ का योग हैं।

कुंभ राशि- आज आपका दिन प्रभावशाली रहेगा। व्यक्तित्व से लोग प्रभावित होंगे। नए अवसर मिल सकते हैं।

मीन राशि- आज खर्च बढ़ सकते हैं। मानसिक शांति बनाए रखें। ध्यान और पूजा से लाभ मिलेगा।