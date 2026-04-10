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10 अप्रैल 2026 का राशिफल : मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातक उठाएंगे बड़े कदम, पढ़ें अपना राशिफल

Horoscope 10 April 2026: 10 अप्रैल शुक्रवार को मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातक आज मानसिक स्पष्टता के साथ अपने करियर में बड़े कदम उठाएंगे। कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले अपने पेशेवर और निजी जीवन में संतुलन बनाने में सफल होंगे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों के लिए आज आर्थिक उन्नति की ओर बढ़ने का समय है।

By शिव मौर्या 
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Horoscope 10 April 2026: 10 अप्रैल शुक्रवार को मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातक आज मानसिक स्पष्टता के साथ अपने करियर में बड़े कदम उठाएंगे। कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले अपने पेशेवर और निजी जीवन में संतुलन बनाने में सफल होंगे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों के लिए आज आर्थिक उन्नति की ओर बढ़ने का समय है। वहीं, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोग आत्म-मंथन के जरिए भविष्य के बड़े लक्ष्यों की नींव रखेंगे। आइए आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं कि 10 अप्रैल को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी?

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मेष – आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नौकरी या व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें।

वृषभ – आर्थिक मामले आज अनुकूल रहेंगे। निवेश या पैसे के लेन-देन में सावधानी रखें। पुराने मित्रों से मेल-जोल बढ़ सकता है।

मिथुन – आज आपके मन में नई योजनाएँ जन्म लेंगी। शिक्षा या कौशल विकास में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।

कर्क – आज परिवार और घरेलू मामलों में हलचल रह सकती है। धैर्य रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

पढ़ें :- आज का राशिफल 04 अप्रैल 2026 : मेष, वृषभ व सिंह राशि पर बरसेगी हनुमान जी की कृपा, जानें- कैसा रहेगा आपका दिन

सिंह – आज कार्यस्थल पर सफलता मिलने की संभावना है। सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। यात्रा के योग हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।

कन्या – आज आप मानसिक रूप से उत्साहित रहेंगे। कठिन कार्य आसानी से पूर्ण होंगे। किसी पुराने विवाद का समाधान हो सकता है।

तुला – आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। मित्रों और परिवार के साथ समय बिताएँ। नए संपर्क लाभदायक साबित होंगे।

वृश्चिक – आज स्वास्थ्य पर ध्यान दें। कार्यस्थल पर तनाव कम होगा। निवेश या साझा व्यवसाय में लाभ मिल सकता है।

धनु – आज मन प्रसन्न रहेगा। यात्रा या नए कार्यों की योजना बन सकती है। रोमांटिक जीवन में उत्साह बढ़ेगा।

पढ़ें :- 09 मार्च 2026 का राशिफल : मेष, धनु और कुंभ राशि को मिलेगी बड़ी सफलता, जानें आपके लिए दिन कैसा रहेगा?

मकर – आज आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। परिवार और स्वास्थ्य में स्थिरता रहेगी। पुराने मित्रों से मदद मिल सकती है।

कुम्भ – आज आपकी ऊर्जा और उत्साह उच्च रहेगा। कार्यस्थल पर सराहना मिलेगी। प्रेम और मित्रता के मामलों में समय अनुकूल है।

मीन – आज मानसिक शांति और स्थिरता बनी रहेगी। परिवार के साथ समय बिताएँ। वित्तीय निर्णय सोच-समझकर लें।

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