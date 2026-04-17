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17 अप्रैल 2026 का राशिफल : इन 5 राशियों के लिए शुभ रहेगा कल का दिन, अचानक मिल सकती है गुड न्यूज, पढ़ें अपना राशिफल

17 अप्रैल 2026 का राशिफल : शुक्रवार 17 अप्रैल  को वैशाख अमावस्या है, जिसका सनातन धर्म के लोगों के लिए खास महत्व है. चलिए अब जानते हैं आचार्य रत्नाकर तिवारी से दिन योग और ग्रह गोचर का 12 राशियों के करियर, स्वास्थ्य, लव लाइफ और जीवन के अन्य पहलुओं पर कैसा प्रभाव पड़ेगा?

By शिव मौर्या 
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17 अप्रैल 2026 का राशिफल : शुक्रवार 17 अप्रैल  को वैशाख अमावस्या है, जिसका सनातन धर्म के लोगों के लिए खास महत्व है. चलिए अब जानते हैं आचार्य रत्नाकर तिवारी से दिन योग और ग्रह गोचर का 12 राशियों के करियर, स्वास्थ्य, लव लाइफ और जीवन के अन्य पहलुओं पर कैसा प्रभाव पड़ेगा?

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द्रिक पंचांग के मुताबिक, कल चंद्र ग्रह और शुक्र ग्रह का गोचर हो रहा है। साथ ही वैधृति योग, विष्कुम्भ योग, प्रीति योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और आडल योग का निर्माण होगा।

मेष – आज ऊर्जा और उत्साह में वृद्धि होगी। नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।

वृषभ – आज आपको अपने धन और निवेश पर ध्यान देना होगा। अनावश्यक खर्च से बचें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खान-पान पर सावधानी रखें।

मिथुन – आज संचार के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात सुखद अनुभव दे सकती है। परिवार में छोटी-छोटी खुशियाँ रहेंगी।

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कर्क – आज मानसिक शांति की आवश्यकता है। कार्यों में विलंब हो सकता है, धैर्य बनाए रखें। अपने लक्ष्यों पर फोकस करना लाभदायक रहेगा।

सिंह – आपकी मेहनत का परिणाम मिलने लगेगा। वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। परंतु अहंकार से बचें। सामाजिक कार्यों में सहभागिता लाभदायक रहेगी।

कन्या – आज स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। आज तनाव आपके काम में बाधा डाल सकता है। वित्तीय मामले संभलकर निपटाएँ। परिवार के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा।

तुला – नए विचार और योजनाएं आज आपके लिए फायदेमंद होंगी। यात्रा की संभावना है। कामकाज में सहयोग मिलेगा। मानसिक संतुलन बनाए रखें।

वृश्चिक – आज आपके कामकाज में व्यस्तता बढ़ेगी। नए प्रोजेक्ट आपके लिए लाभदायक रहेंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, विशेषकर आंखों और पेट के लिए।

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धनु – आज कोई पुरानी समस्या हल हो सकती है। आर्थिक मामलों में सुधार होगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा और निर्णय लेने में आसानी होगी।

मकर – आज परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना लाभकारी रहेगा। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

कुम्भ – आज आपके विचारों में स्पष्टता आएगी। निवेश या बड़े निर्णय लेने से पहले सोच-समझ लें। यात्रा लाभदायक हो सकती है।

मीन – आज आपका मन आनंदित रहेगा। सामाजिक मेलजोल और रिश्तों में सुधार होगा। कार्य में रुकावटें आ सकती हैं,धैर्य रखें।

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