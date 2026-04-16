16 अप्रैल 2026 का राशिफल : सूर्य और शुक्र मिथुन, मीन राशि वालों के लिए बन रहें है आर्थिक उन्नति के योग, जानें अपनी राशि का हाल

16 अप्रैल 2026 का राशिफल : आज चंद्रमा का गोचर मेष राशि में सूर्यदेव के साथ युति बनाना कई राशियों के लिए ‘आत्मविश्वास और नई पहल’ का संदेश लेकर आया है। मेष राशि में सूर्यदेव और शुक्रदेव की युति से मिथुन, कर्क और मीन राशि के जातकों को धन लाभ, पद और प्रतिष्ठा मिलने के प्रबल संकेत हैं। हालांकि, मीन राशि में राहुदेव और बुधदेव की स्थिति कुछ राशियों के लिए कम्युनिकेशन में भ्रम और गैरजरूरी खर्च बढ़ा सकती है। मिथुन राशि के बृहस्पतिदेव इस समय निवेश और बचत के लिए अनुकूल परिस्थितियां बना रहे हैं, जबकि मीन राशि में शनिदेव कार्यक्षेत्र में कड़े अनुशासन की मांग करेंगे। आइए जानतें आचार्य रत्नातिवारी से अपनी राशि का हाल

मेष – आज ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। काम में सफलता मिलेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें। परिवार का सहयोग मिलेगा।

वृषभ – आज स्थिरता और संतुलन का दिन है। नौकरी और व्यापार में लाभ के योग हैं। रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा।

मिथुन – आज रचनात्मकता बढ़ेगी। आज नए अवसर मिल सकते हैं। अचानक धन लाभ संभव है।

कर्क – आज थोड़ा भावुक रह सकते हैं। आज काम में चुनौतियां आएंगी, लेकिन धैर्य से हल हो जाएंगी। खर्च बढ़ सकता है।

सिंह – आज प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी लीडरशिप की सराहना होगी। आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

कन्या – आज मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। आज सोच समझकर निर्णय लें। आज परिवार के साथ समय बिताने से राहत मिलेगी।

तुला – आज संतुलन और सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। आज आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं।

वृश्चिक – आज धैर्य रखने की जरूरत है। आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। पैसों के मामले में सावधानी रखें।

धनु – आज भाग्य साथ देगा। करियर और शिक्षा में सफलता मिलेगी। आज यात्रा के योग बन सकते हैं।

मकर – आज मेहनत से सफलता मिलेगी। निवेश सोच-समझकर करें। आज परिवार के साथ संबंध मजबूत होंगे।

कुंभ – आज नए अवसर मिलेंगे। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।

मीन – आज आध्यात्मिकता और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। धीरे-धीरे प्रगति होगी। ध्यान और योग लाभदायक रहेगा।