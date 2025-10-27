27 अक्टूबर 2025 का राशिफल : महादेव की मेष,वृषभ,धनु ,वृश्चिक पर बरसेगी​ कृपा, पढें अपना राशिफल

27 अक्टूबर 2025 का राशिफल: ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह सोमवार को अपनी खुद की ही राशि वृश्चिक में जा रहे हैं। मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर होने पर वहां पहले से ही विराजमान बुध के साथ मंगल की युति बनेगी। मेष को व्यापार में भारी लाभ के संकेत, वृषभ को सफलता के नए मार्ग। वृश्चिक को पदोन्नति और धनु को विवाह के अवसर है। आइए आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानतें अपनी राशि का विस्तृत पूर्वानुमान।

मेष राशि – आज का दिन ऊर्जावान रहेगा। नए कामों में सफलता मिलेगी। परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा।

वृषभ राशि- आज आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं। प्रेम संबंधों में सुधार संभव है।

मिथुन राशि – आज सोच-समझकर निर्णय लें। किसी मित्र से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन समझदारी से हल निकालें।

कर्क राशि – आज पारिवारिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी। मानसिक शांति बनाए रखें। वाहन चलाते समय सावधानी रखें।

सिंह राशि – आज का दिन करियर के लिए शुभ है। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या प्रशंसा मिल सकती है।

कन्या राशि – आज पुराने कार्यों की सफलता से आत्मविश्वास बढ़ेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

तुला राशि – आज आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। आज प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। व्यापार बहुत अच्छा चलेगा।

वृश्चिक राशि – आज का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा। किसी पुराने विवाद का समाधान हो सकता है।

धनु राशि – आज भाग्य का साथ मिलेगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति संभव है। यात्रा का योग भी बन रहा है।

मकर राशि – आज कामकाज में मेहनत का फल मिलेगा। धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं।

कुंभ राशि – आज का दिन आत्मविकास के लिए अच्छा है। ध्यान और योग से मन शांत रहेगा।

मीन राशि – आज प्रेम और संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। कार्यस्थल पर नए अवसर मिलेंगे।