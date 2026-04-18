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18 अप्रैल 2026 का राशिफल : शनिदेव की इन राशियों पर बरसेगी कृपा, किसे रहना होगा सावधान? पढ़ें अपना राशिफल

Horoscope 18 April 2026: 18 अप्रैल के दिन शनिवार को ग्रह-नक्षत्रों की बदलती हुई चाल का असर हर राशि पर देखने को मिलता है। शनिवार के दिन शनिदेव और हनुमान जी को पूजा जाता है। कल अश्विनी नक्षत्र (Ashwini Nakshatra) लग रहा है और साथ ही प्रीति योग भी लगने वाला है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Horoscope 18 April 2026: 18 अप्रैल के दिन शनिवार को ग्रह-नक्षत्रों की बदलती हुई चाल का असर हर राशि पर देखने को मिलता है। शनिवार के दिन शनिदेव और हनुमान जी को पूजा जाता है। कल अश्विनी नक्षत्र (Ashwini Nakshatra) लग रहा है और साथ ही प्रीति योग भी लगने वाला है। ऐसे में ज्योतिषीय गणना के आधार पर कल का दिन कुछ राशियों के लिए अच्छा होगा। तो वहीं कुछ को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे में आइए आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं कि 18 अप्रैल के दिन मीन से लेकर मेष राशि वालों का दिन कैसा जाने वाला है?

पढ़ें :- 11 अप्रैल 2026 का राशिफल : शनिवार से बदल रही है बुध की चाल, मेष और सिंह समेत ये राशियां हो जाएं अलर्ट

मेष राशि – आज आप नई चुनौतियों का सामना करने के लिए उत्साहित रहेंगे। कामकाज में अचानक अवसर मिल सकते हैं। ध्यान रखें कि खर्चों पर नियंत्रण रखें।

वृषभ राशि- आज आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है। व्यापार और निवेश में सोच-समझकर निर्णय लें। स्वास्थ्य में हल्की परेशानी हो सकती है, विशेषकर पेट और पाचन से जुड़ी।

मिथुन राशि- आज कामकाज में भागीदारी और सहयोग से सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोग प्रमोशन या सराहना का अनुभव कर सकते हैं। यात्रा लाभकारी रहेगी।

कर्क राशि- आज मनोबल मजबूत रहेगा, लेकिन परिवार में किसी से विवाद हो सकता है। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें।

पढ़ें :- 10 अप्रैल 2026 का राशिफल : मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातक उठाएंगे बड़े कदम, पढ़ें अपना राशिफल

सिंह राशि- आज का दिन आपके लिए रचनात्मक विचारों और नए प्रोजेक्ट के लिए अनुकूल है। मित्रों और सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा।

कन्या राशि- आज धैर्य और संयम से काम करने का दिन है। आज स्वास्थ्य में हल्की थकान हो सकती है। घरेलू वातावरण सुखद रहेगा।

तुला राशि- आज व्यक्तित्व और आकर्षण में वृद्धि होगी। करियर और पेशेवर जीवन में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। निवेश सोच-समझकर करें।

वृश्चिक राशि- आज मानसिक रूप से उत्साहित रहेंगे। पुराने प्रोजेक्ट्स या काम में सफलता मिलेगी। आज पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा।

धनु राशि- आज यात्रा और नए अनुभवों का दिन है। आज आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। सामाजिक रूप से मान-सम्मान बढ़ेगा।

पढ़ें :- 08 अप्रैल 2026 का राशिफल : मकर, कुंभ, मीन राशि वालों का आर्थिक पक्ष होगा मजबूत,कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातक करियर में होंगे सफल

मकर राशि- आज मेहनत का फल मिलने के योग हैं। किसी पुराने विवाद का समाधान हो सकता है। स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन बनाए रखें। परिवार के साथ समय बिताएं।

कुंभ राशि- आज कामकाज में व्यवस्थित रहने की जरूरत है। मित्र और परिवार सहयोग करेंगे। निवेश या व्यापार में सोच-समझकर निर्णय लें।

मीन राशि- आज आपके मन में रचनात्मक और सकारात्मक विचार रहेंगे। शिक्षा और करियर के लिए अच्छे अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में सतर्क रहें।

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