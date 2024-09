Typhoon Bebinca : चीन के शंघाई में बीते 75 वर्षों बाद सबसे खतरनाक तूफान, 151 km की रफ्तार से चल रही है आंधी

शंघाई। चक्रवाती तूफान बेबिन्का (Typhoon Bebinca) सोमवार की सुबह शंघाई (Shanghai) से टकराया। यह कैटेगरी-1 का तूफान है और इतना खतरनाक तूफान बीते 75 वर्षों से चीन में नहीं आया है। बेबिन्का तूफान (Typhoon Bebinca) के चलते शंघाई (Shanghai) में 151 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से आंधी चल रही है।

Typhoon #Bebinca made landfall in Shanghai on Monday morning as a Category 1 storm, the strongest tropical cyclone to directly hit the Chinese financial hub since Typhoon Gloria in 1949.#TyphoonBebinca #Shanghai #Typhoon pic.twitter.com/teZp6Goqp5

— 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) September 16, 2024