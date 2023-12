आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, सांसदों का निलंबन जनता का अपमान : राहुल गांधी

नई दिल्ली: शीतकालीन सत्र (Winter Session) से लोकसभा-राज्यसभा (Lok Sabha-Rajya Sabha) से 146 सांसदों के निलंबन के खिलाफ शुक्रवार को जंतर-मंतर पर विपक्ष का बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। इतनी बड़ी संख्या में संसद से सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज इंडिया गठबंधन (India Alliance) सड़कों पर उतर आया है। हालांकि संसद सत्र समाप्त हो चुका है। संसद की सुरक्षा को लेकर सदन में विरोध करने पर लोकसभा-राज्यसभा (Lok Sabha-Rajya Sabha) से 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था।

संसद में घुसपैठ के पीछे बड़ी वजह है बेरोजगारी

आज जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन में पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि संसद में घुसपैठ के पीछे बेरोजगारी (Unemployment) बड़ी वजह। बीजेपी ने युवाओं के दिल से देशभक्ति के जज्बे को छीन लिया है। ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच है। नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं।

LIVE: INDIA Protests Against Suspension of MPs | Jantar Mantar, New Delhi https://t.co/DHFxeER36C

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 22, 2023