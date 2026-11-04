  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. ‘मोदी कहीं नहीं जाएंगे…’ गाते दिखे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, वीडियो तेजी से वायरल

‘मोदी कहीं नहीं जाएंगे…’ गाते दिखे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, वीडियो तेजी से वायरल

खड़गे के बयान के बाद बीजेपी का ‘मोदी कहीं नहीं जाएंगे’ कैंपेन तेज हो गया है। अब केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हारमोनियम लेकर मैदान में उतर आए हैं। उनका गाना गाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आखिर इस गीत में ऐसा क्या है, जो सियासी गलियारों में चर्चा बटोर रहा है?

By Kalpna Pandey 
Updated Date

Viral Video: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच ‘मोदी कहीं नहीं जाएंगे’ का नारा जोर पकड़ रहा है। इसी अभियान के बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मेघवाल हारमोनियम बजाते हुए इस नारे को गीत के अंदाज में गाते नजर आ रहे हैं।

पढ़ें :- "बड़े भाई हैं, मजाक में चल रहा था," कांग्रेस सांसद ने BJP के बदसलूकी के आरोपों को बताया झूठा

वायरल वीडियो में अर्जुन राम मेघवाल गाते सुनाई दे रहे हैं- ‘कहीं नहीं जाएंगे मोदी, कहीं नहीं जाएंगे मोदी।’ इसके बाद वह मुफ्त राशन, गैस सिलेंडर, मकान, सड़क, बिजली, आयुष्मान भारत और स्वच्छ भारत अभियान जैसी योजनाओं का जिक्र करते हैं। गीत के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही योजनाओं और सरकार के कामकाज का समर्थन किया।

 

हाल ही में एक राजनीतिक कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए बयान के बाद बीजेपी ने ‘मोदी कहीं नहीं जाएंगे’ अभियान तेज किया है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश के अलग-अलग हिस्सों में इस नारे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

पढ़ें :- श्रीकृष्ण विवाद थमा नहीं, अब धीरेंद्र शास्त्री राम पर ये क्या बोल गए, अखिलेश बोले- इसके राजनीतिक आकाओं को होगा ये मंजूर , हमें अंश मात्र भी स्वीकार्य नहीं

इस अभियान में अर्जुन राम मेघवाल अकेले नहीं हैं। दिल्ली में एक प्री-दिवाली कार्यक्रम के दौरान बीजेपी सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी भी इसी नारे के अंदाज में गीत गाते नजर आए थे। वहीं, हरियाणा बीजेपी ने ‘मोदी कहीं नहीं जाएंगे’ नारे वाली टी-शर्ट और हुडी भी जारी की हैं।

 

बीजेपी इस अभियान के जरिए विपक्ष के हमलों का जवाब दे रही है। अर्जुन राम मेघवाल का हारमोनियम बजाते हुए गीत गाने वाला वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

पढ़ें :- 24 घंटे में 101 मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाली लिली फिलिप्स का चौंकाने वाला दावा,उन्हें याद रहे सिर्फ 10 चेहरे
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

राहुल गांधी, बोले- पीएम नरेंद्र मोदी पांच मिनट में साबित कर दूंगा कि वह 'देशद्रोही' हैं, एक साल के अंदर निपट जाएगी सरकार

राहुल गांधी, बोले- पीएम नरेंद्र मोदी पांच मिनट में साबित कर दूंगा...

अखिलेश यादव , बोले- भाजपा जायेगी, काशी मुस्कुराएगी,बाबा विश्वनाथ ने डबल इंजन को डबल ज़ीरो कर दिया

अखिलेश यादव , बोले- भाजपा जायेगी, काशी मुस्कुराएगी,बाबा विश्वनाथ ने डबल इंजन...

अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में ट्रंप की हार, ईरान ने दी गुड न्यूज, भारत-चीन समेत दो मुस्लिम देशों के लिए खोला होर्मुज का गेट

अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में ट्रंप की हार, ईरान ने दी गुड न्यूज,...

‘मोदी कहीं नहीं जाएंगे...’ गाते दिखे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, वीडियो तेजी से वायरल

‘मोदी कहीं नहीं जाएंगे...’ गाते दिखे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, वीडियो...

घर में सुख-समृद्धि के लिए धनतेरस पर ऐसे करें मां लक्ष्मी के साथ कुबेर देव का पूजन, जानें धार्मिक मान्यताएं, शुभ दिशा और मंत्र

घर में सुख-समृद्धि के लिए धनतेरस पर ऐसे करें मां लक्ष्मी के...

रणबीर कपूर की रामायण पहले ही दिन काटेगी गदर, टूटेंगे कई रिकॉर्ड,160 करोड़ की ओपनिंग का अनुमान

रणबीर कपूर की रामायण पहले ही दिन काटेगी गदर, टूटेंगे कई रिकॉर्ड,160...