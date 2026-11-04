‘मोदी कहीं नहीं जाएंगे...’ गाते दिखे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, वीडियो तेजी से वायरल

Viral Video: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच ‘मोदी कहीं नहीं जाएंगे’ का नारा जोर पकड़ रहा है। इसी अभियान के बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मेघवाल हारमोनियम बजाते हुए इस नारे को गीत के अंदाज में गाते नजर आ रहे हैं।

वायरल वीडियो में अर्जुन राम मेघवाल गाते सुनाई दे रहे हैं- ‘कहीं नहीं जाएंगे मोदी, कहीं नहीं जाएंगे मोदी।’ इसके बाद वह मुफ्त राशन, गैस सिलेंडर, मकान, सड़क, बिजली, आयुष्मान भारत और स्वच्छ भारत अभियान जैसी योजनाओं का जिक्र करते हैं। गीत के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही योजनाओं और सरकार के कामकाज का समर्थन किया।

हाल ही में एक राजनीतिक कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए बयान के बाद बीजेपी ने ‘मोदी कहीं नहीं जाएंगे’ अभियान तेज किया है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश के अलग-अलग हिस्सों में इस नारे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

इस अभियान में अर्जुन राम मेघवाल अकेले नहीं हैं। दिल्ली में एक प्री-दिवाली कार्यक्रम के दौरान बीजेपी सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी भी इसी नारे के अंदाज में गीत गाते नजर आए थे। वहीं, हरियाणा बीजेपी ने ‘मोदी कहीं नहीं जाएंगे’ नारे वाली टी-शर्ट और हुडी भी जारी की हैं।

बीजेपी इस अभियान के जरिए विपक्ष के हमलों का जवाब दे रही है। अर्जुन राम मेघवाल का हारमोनियम बजाते हुए गीत गाने वाला वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।