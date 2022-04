UP Board Paper Leak: यूपी बोर्ड (U.P Board) के इंडरमीडिएट (intermediate) के पेपर लीक मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। इस मामले में अभी तक 46 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार (ADG Law and Order Prashant Kumar) ने बताया कि 30 मार्च को इंटरमीडिएट की परीक्षा लीक हुई थी। इस मामले में मुख्य आरोपी को आज गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि आरोपी टैंपर करके पैकेट से प्रश्नपत्र को निकाले थे, जिसको सॉल्व करके वापस रख दिए थे। एडीजी ने कहा कि, 30 मार्च को इंटरमीडिएट की परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक हुए थे, उसमें कार्रवाई करते हुए अब तक 46 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आज मुख्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

साथ ही कहा कि, आज कुल 8 लोग नगरा थाने से और 3 लोग सिकंदरपुर थाने से जेल भेजे जा रहे हैं। विवेचना में ये साबित हुआ है इन लोगों के द्वारा टैंपर करके पैकेट से प्रश्नपत्र निकाले गए फिर उसे सोल्व करके वापस रखा गया। प्रश्नपत्र को बाहर भी बेचा गया। बता दें कि, अंग्रेजी का पेपर लीक होने के बाद 24 जिलों की परीक्षाएं रद्द कर दी गईं थीं।